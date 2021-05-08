Haberler Beşiktaş Defans hattı değişmiyor

Defans hattı değişmiyor

Bu akşam oynanacak derbinin kadrosunda çok büyük değişiklikler yapması beklenmeyen Yalçın, defans hattını Rosier, Vida, Welinton ve N'Sakala'dan oluşturacak. Yalçın'ın maça ile başlaması bekleniyor. Bu durumda hücum hattı Ghezzal-Atiba-Ljajic-Gökhan Töre ve Larin'den oluşacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Defans hattı değişmiyor
Bu akşam oynanacak derbinin kadrosunda çok büyük değişiklikler yapması beklenmeyen Yalçın, defans hattını Rosier, Vida, Welinton ve N'Sakala'dan oluşturacak. Yalçın'ın maça ile başlaması bekleniyor. Bu durumda hücum hattı Ghezzal-Atiba-Ljajic-Gökhan Töre ve Larin'den oluşacak.
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