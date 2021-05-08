Defans hattı değişmiyor

Bu akşam oynanacak derbinin kadrosunda çok büyük değişiklikler yapması beklenmeyen Yalçın, defans hattını Rosier, Vida, Welinton ve N'Sakala'dan oluşturacak. Yalçın'ın maça Gökhan Töre ile başlaması bekleniyor. Bu durumda hücum hattı Ghezzal-Atiba-Ljajic-Gökhan Töre ve Larin'den oluşacak.
Bu akşam oynanacak derbinin kadrosunda çok büyük değişiklikler yapması beklenmeyen Yalçın, defans hattını Rosier, Vida, Welinton ve N'Sakala'dan oluşturacak. Yalçın'ın maça Gökhan Töre ile başlaması bekleniyor. Bu durumda hücum hattı Ghezzal-Atiba-Ljajic-Gökhan Töre ve Larin'den oluşacak.