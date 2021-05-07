Son dakika transfer haberi: Talisca'dan Beşiktaş'ı şoke eden yanıt!

Beşiktaş taraftarının takıma geri dönmesini istediği Anderson Talisca ile ilgili transfer gerçekleri ortaya çıktı.
Beşiktaş taraftarının takıma geri dönmesini istediği Anderson Talisca ile ilgili transfer gerçekleri ortaya çıktı.
Geçtiğimiz seneden beri sosyal medya hesabından yaptığı Beşiktaş paylaşımlarıyla kafaları karıştıran ve hakkındaki transfer iddialarını güçlendiren Talisca'nın yeni siyah-beyazlı forma giyip giymeyeceği merak konusu olmuştu.
Milliyet Gazetesi Muhabiri ve A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ ise Youtube kanalında yayınladığı videosunda Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yla ilgili görüşmeyi açıklarken çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte Sarıdağ'ın o açıklamaları;
BEŞİKTAŞ GELMEK İSTİYOR AMA...
Anderson Talisca konusunda Çin'de maaşlar için kanun çıktı denildi ama kanun yeni sözleşmeleri kapsıyor. Öncekilere etkisi yok. Talisca Çin'den ayrılmak istiyor mu? Evet. Oyuncu Beşiktaş'a gelmek istiyor mu? Evet. Ama oyuncu ucuz bir oyuncu değil.
TALİSCA'NIN NABZI DOLAR ATIYOR
Biliyorsunuz Talisca, Beşiktaş paylaşımları yapıyor. Taraftarları kullanıyor demek istemiyorum ama biraz elini güçlendirmeye çalışıyor. Talisca için bir nabız yoklandı. Nabız korkunç atıyor ama dolar basıyor kan yerine. Kalbi dolar pompalıyor. Pahalı oyuncu arkadaşlar.
5.5 MİLYON EURO İSTEDİ
Oradan bonservisini alsa bile Talisca'nın Beşiktaş yönetimine çektiği yıllık ücret 5.5 milyon euro. Oha dediğinizi duyar gibiyim. 5.5 milyon euro istemiş. Anderson Talisca'nın bir yıllık istediği ücret Ghezzal'ın bonservis bedeli.
Ben enayi miyim, keriz miyim? Gelecek 2 tane frikik atacak, 2 sosyal medya paylaşımı falan 5.5 milyon euroya. Hadi indirim yapsın 4.5 milyon euro de. Hani Beşiktaşlıydın.
BEŞİKTAŞ ARAYIP 'NE İSTİYORSUN?' DİYE SORDU
Ya artık oynama taraftarın duygularıyla, gözyaşı ve özlemiyle oynama. Neticede görüşüldü. Bir nabız yoklandı. 'Madem sen bu kadar paylaşım yapıyorsun. Ne istiyorsun bize söyle' diye aradılar. 5.5 milyon euroyu duyunca telefonu kapattılar herhalde. Talisca'yı Beşiktaş'ın gündemine bilerek sokuyorlar. Beşiktaş yönetimini o masaya oturtacaklar. Sonra Beşiktaş, Talisca'yı alamadı olacak. Bunlar kumpas.
MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMASI TİCARİ HAMLE
Arkadaş diyormuş ki bana Katar'dan teklif var, Suudi Arabistan'dan teklif var. Buyur git o zaman oraya. Brezilya Milli Takımı kampına çağrılması da ticari hamleydi zaten ki çağrıldığı zaman da hiç süre alamadı.