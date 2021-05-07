Son dakika transfer haberi: Talisca'dan Beşiktaş'ı şoke eden yanıt!

Ben enayi miyim, keriz miyim? Gelecek 2 tane frikik atacak, 2 sosyal medya paylaşımı falan 5.5 milyon euroya. Hadi indirim yapsın 4.5 milyon euro de. Hani Beşiktaşlıydın.

BEŞİKTAŞ ARAYIP 'NE İSTİYORSUN?' DİYE SORDU Ya artık oynama taraftarın duygularıyla, gözyaşı ve özlemiyle oynama. Neticede görüşüldü. Bir nabız yoklandı. 'Madem sen bu kadar paylaşım yapıyorsun. Ne istiyorsun bize söyle' diye aradılar. 5.5 milyon euroyu duyunca telefonu kapattılar herhalde. Talisca'yı Beşiktaş'ın gündemine bilerek sokuyorlar. Beşiktaş yönetimini o masaya oturtacaklar. Sonra Beşiktaş, Talisca'yı alamadı olacak. Bunlar kumpas.