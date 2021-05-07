Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Talisca'dan Beşiktaş'ı şoke eden yanıt!

Son dakika transfer haberi: 'dan 'ı şoke eden yanıt!

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk ipini göğüslemeye çok yakın olan Beşiktaş bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen isim ise taraftarın gönlünde taht kuran ... , Brezilyalı futbolcuyu tekrar kadrosuna katmak için girişimlere başladı fakat yıldız futbolcudan şoke eden bir yanıt aldı. İşte son gelişmeler ve detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 08:54
Son dakika transfer haberi: Talisca'dan Beşiktaş'ı şoke eden yanıt!

taraftarının takıma geri dönmesini istediği Anderson ile ilgili transfer gerçekleri ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Talisca'dan Beşiktaş'ı şoke eden yanıt!

Geçtiğimiz seneden beri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla kafaları karıştıran ve hakkındaki transfer iddialarını güçlendiren 'nın yeni siyah-beyazlı forma giyip giymeyeceği merak konusu olmuştu.

Son dakika transfer haberi: Talisca'dan Beşiktaş'ı şoke eden yanıt!

Milliyet Gazetesi Muhabiri ve A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ ise Youtube kanalında yayınladığı videosunda Brezilyalı yıldız Anderson 'yla ilgili görüşmeyi açıklarken çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte Sarıdağ'ın o açıklamaları;

Son dakika transfer haberi: Talisca'dan Beşiktaş'ı şoke eden yanıt!

BEŞİKTAŞ GELMEK İSTİYOR AMA...

Anderson konusunda Çin'de maaşlar için kanun çıktı denildi ama kanun yeni sözleşmeleri kapsıyor. Öncekilere etkisi yok. Talisca Çin'den ayrılmak istiyor mu? Evet. Oyuncu 'a gelmek istiyor mu? Evet. Ama oyuncu ucuz bir oyuncu değil.

Son dakika transfer haberi: Talisca'dan Beşiktaş'ı şoke eden yanıt!

TALİSCA'NIN NABZI DOLAR ATIYOR

Biliyorsunuz , paylaşımları yapıyor. Taraftarları kullanıyor demek istemiyorum ama biraz elini güçlendirmeye çalışıyor. Talisca için bir nabız yoklandı. Nabız korkunç atıyor ama dolar basıyor kan yerine. Kalbi dolar pompalıyor. Pahalı oyuncu arkadaşlar.

Son dakika transfer haberi: Talisca'dan Beşiktaş'ı şoke eden yanıt!

5.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Oradan bonservisini alsa bile 'nın yönetimine çektiği yıllık ücret 5.5 milyon euro. Oha dediğinizi duyar gibiyim. 5.5 milyon euro istemiş. Anderson Talisca'nın bir yıllık istediği ücret Ghezzal'ın bonservis bedeli.

Son dakika transfer haberi: Talisca'dan Beşiktaş'ı şoke eden yanıt!

Ben enayi miyim, keriz miyim? Gelecek 2 tane frikik atacak, 2 sosyal medya paylaşımı falan 5.5 milyon euroya. Hadi indirim yapsın 4.5 milyon euro de. Hani Beşiktaşlıydın.

Son dakika transfer haberi: Talisca'dan Beşiktaş'ı şoke eden yanıt!

BEŞİKTAŞ ARAYIP 'NE İSTİYORSUN?' DİYE SORDU

Ya artık oynama taraftarın duygularıyla, gözyaşı ve özlemiyle oynama. Neticede görüşüldü. Bir nabız yoklandı. 'Madem sen bu kadar paylaşım yapıyorsun. Ne istiyorsun bize söyle' diye aradılar. 5.5 milyon euroyu duyunca telefonu kapattılar herhalde. 'yı 'ın gündemine bilerek sokuyorlar. Beşiktaş yönetimini o masaya oturtacaklar. Sonra Beşiktaş, Talisca'yı alamadı olacak. Bunlar kumpas.

Son dakika transfer haberi: Talisca'dan Beşiktaş'ı şoke eden yanıt!

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMASI TİCARİ HAMLE

Arkadaş diyormuş ki bana Katar'dan teklif var, Suudi Arabistan'dan teklif var. Buyur git o zaman oraya. Brezilya Milli Takımı kampına çağrılması da ticari hamleydi zaten ki çağrıldığı zaman da hiç süre alamadı.

Son dakika transfer haberi: Talisca'dan Beşiktaş'ı şoke eden yanıt!

Bonservisini yükseltmek için yapılan hamleler bunlar. Bunlar Brezilya ekonomisi için devlet politikaları. Bu tuzaklara düşmeyen bir yönetimi var. Ben diyorum ki bırakın 'yı Ghezzal'a bakın.' ifadelerini kullandı.

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