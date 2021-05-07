Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Galatasaray derbisi öncesi son antrenmanı takip etti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile karşı karşıya geleceği maç öncesi gerçekleştirilen son antrenmanı takip etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Çebi'nin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam antrenmanını asbaşkan Emre Kocadağ, genel sekreter ve icra kurulu başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, futbol transfer, scouting ve futbol yapılanmasından sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları ve futboldan sorumlu icra kurulu üyesi Cenk Sümer ile birlikte izlediği belirtildi.