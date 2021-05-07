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Son dakika spor haberleri: Başkanı derbisi öncesi son antrenmanı takip etti

Kulübü Başkanı , deplasmanda ile karşılaşacak siyah-beyazlı ekibin son antrenmanını izledi. Antrenmanın ardından teknik direktör ve futbolcularla bir araya gelen Çebi'nin, Galatasaray maçı için başarı dilediği aktarıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 21:56
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Galatasaray derbisi öncesi son antrenmanı takip etti

Başkanı , siyah-beyazlıların 'in 40. haftasında 'nda ile karşı karşıya geleceği maç öncesi gerçekleştirilen son antrenmanı takip etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Çebi'nin 'nde gerçekleştirilen akşam antrenmanını asbaşkan , genel sekreter ve icra kurulu başkanı , futbol transfer, scouting ve futbol yapılanmasından sorumlu yönetim kurulu üyesi ve futboldan sorumlu icra kurulu üyesi ile birlikte izlediği belirtildi.

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