Son dakika spor haberi: O isme övgüler yağdırdı! "Beşiktaş'ın unutulmazları arasına girecek"

O sezonu bu sezona çok benzetiyorum ve aklıma sürekli o unutulmaz tezahürat geliyor. Beşiktaş o sezon dahil ardı ardına 3 şampiyonluğa ulaşmıştı. Tıpkı bu sezon olduğu gibi o dönem de rakipler bol keseden harcadıkları paralara ve yaptıkları algılara rağmen Kartal mütevazı bütçelerle kurduğu kadroyla uzun yıllar şampiyonluklara ambargo koymuştu. Kenetlendi mi bu camia çok güzel oluyor. Büyük kulüp olmanın farkı budur işte. Eski başkanın bıraktığı enkaz bir kenara itilerek 1.5 yılda doğru yapılanmayla iki kupalı şampiyonluğa doğru gidiliyor. Emeği geçenlere selam olsun.