Son dakika spor haberi: O isme övgüler yağdırdı! "Beşiktaş'ın unutulmazları arasına girecek"

Sergen Hoca, sıkışık fikstürde usta bir satranç oyuncusu çok doğru hamlelerle takımını şampiyonluğa koşturuyor. Murat Şahin başta olmak üzere yardımcıları; Hakan Çalışkan, Levent Açık, Murat Kaytaz, Gürsoy Yalçın ve Ozan Köprülü; Sergen Hoca'nın doğru seçmiş futbol adamları... Ağır sezon temposunda takım, rakiplerini ezip geçiyorsa burada alkışlamamız gereken kişi hiç kuşkusuz kondisyoner Stefano Marrone'dir. O da artık aramızdan biri ve o da şampiyonlukla birlikte Beşiktaş'ın unutulmazları arasına girecek.
Beşiktaş gösterişli bir şekilde şampiyonluğa koşarken taraflı tarafsız herkes bu şampiyonluğa şapka çıkarıyor. Beşiktaş'ın en son 4 yıl önce kazandığı şampiyonluğun ardından böylesine sezonu sürklase eden bir takım doğrusu hatırlamıyorum. Kupa finalini de sayarsak önümüzde 4 final maçı var. Tabii ki ayakların yere sağlam basması gerek. Buraya kadar her şey çok güzel gitti ama futbol şakaya, hele hele havaya girmeye hiç gelmez. Virüs nedeniyle ertelemiş olabiliriz ama kimse kutlamalardan vazgeçtiğimizi zannetmesin. Sağlıklı günlerde motorları maviliklere sürüp, boğazda şampiyonluk turu atmak çok güzel olacak.