Haberler Beşiktaş Son dakika haberi: Salih Uçan bombası patladı! Yeni adresi...

Son dakika haberi: bombası patladı! Yeni adresi...

Son dakika transfer haberi: 'de forması giyen gösterdiği performans ile devlerini peşine takmıştı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmuştu. 27 yaşındaki başarılı futbolcu Süper Lig devi ile anlaşma sağladı. İşte Salih Uçan'ın yeni adresi ve son gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 09:10 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 09:22
Son dakika haberi: Salih Uçan bombası patladı! Yeni adresi...

Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan bu yıl gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti. devleri Salih Uçan'ı paylaşamadı.

Son dakika haberi: Salih Uçan bombası patladı! Yeni adresi...

Galatasaray ile Trabzonspor'un da renklerine katmak istediği Salih'i siyah-beyazlılar ikna etmeyi başardı.

Son dakika haberi: Salih Uçan bombası patladı! Yeni adresi...

Yıldız futbolcu için teknik direktör Sergen Yalçın'ın bizzat devreye girdiği ve işi bitirdiği öğrenildi.

Son dakika haberi: Salih Uçan bombası patladı! Yeni adresi...

YEŞİL IŞIK YAKMIŞLARDI

İsmi sezon başından bu yana dev takımlarla anılan geleceği ile ilgili "İleriye dönük planlarım elbette var. Maç maç önüme bakıyorum" açıklamasını yaparken; menajeri Koray Uzun da "Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra İtalya ve İspanya'dan 2 kulüp Salih ile ilgileniyor" demişti.

Son dakika haberi: Salih Uçan bombası patladı! Yeni adresi...

'de şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan siyah-beyazlı takım, 'la anlaşma sağladı. Deneyimli oyuncunun sözleşme detayları da belli oldu.

Son dakika haberi: Salih Uçan bombası patladı! Yeni adresi...

SENELİK 10 MİLYON TL

Önemli transferlere imza atan siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları da devreye girerek 'la 3 yıllığına el sıkıştı.

Son dakika haberi: Salih Uçan bombası patladı! Yeni adresi...

Maaşını TL üzerinden alacak olan , yıllık 10 milyon TL kazanacak. Bu sezon Akdeniz ekibi ile 39 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 3 gol attı 7 asist yaptı.

Son dakika haberi: Salih Uçan bombası patladı! Yeni adresi...

27 yaşındaki futbolcu, İsviçre'nin Sion takımında 20 maçta forma giymişti. Salih, kulüp kariyeri boyunca 230 mücadelede 14 gol atmayı başarırken, 78 kez milli oldu ve 15 gol kaydetti.

Son dakika haberi: Salih Uçan bombası patladı! Yeni adresi...

Son dönemde Alanyaspor forması altında başarılı bir performans ortaya koyan Salih, Bucaspor altyapısından çıkmıştı.

Son dakika haberi: Salih Uçan bombası patladı! Yeni adresi...

27 yaşındaki oyuncu şimdiye kadar 6 farklı takımın forması altında 212 maça çıkarken 13 gol, 22 asist yaparak toplamda 35 gole etki etti.

SON DAKİKA