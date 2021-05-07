Son dakika haberi: Salih Uçan bombası patladı! Yeni adresi...

YEŞİL IŞIK YAKMIŞLARDI

İsmi sezon başından bu yana dev takımlarla anılan Salih Uçan geleceği ile ilgili "İleriye dönük planlarım elbette var. Maç maç önüme bakıyorum" açıklamasını yaparken; menajeri Koray Uzun da "Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra İtalya ve İspanya'dan 2 kulüp Salih ile ilgileniyor" demişti.