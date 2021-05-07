Kartal pençesini öğrenecekler

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş Vodafone'un teknik direktörü Hatice Bahar Özgüvenç, çifte şampiyonluk hedeflediklerini söyledi. Özgüvenç, "Bu, çok özel bir duygu. Beşiktaş'a gelirken ilk günden bugüne bir hayalim vardı. Beşiktaş birçok kez şampiyonluk yaşamıştı ama ben bu göreve hem namağlup şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi'nde gruba kalmak için geldim. 'İlklerin takımına ilkler yakışır' diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. "Hayaller bitmez. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağız. Bir gün inşallah final oynayacağız. Belki de bir gün o kupayı buraya getireceğiz" diyen siyah-beyazlı çalıştırıcı, şöyle devam etti: Her yerin siyah-beyaz olmasını, dünyada herkesin kartal pençesini öğrenmesini istiyorum.



İKİ KUPA DA ORTADA OLACAK

Erkek takımından da şampiyonluk beklediklerinin altını çizen Özgüvenç, "Zor zamanlarda, zor şartlarda çok büyük galibiyetler aldılar. Başkanımız, yöneticilerimiz ve Sergen Yalçın hocamızın sayesinde Vodafone'da iki kupamızı ortaya koyacağız. Hep beraber Beşiktaş'ımızın şarkılarını söyleyeceğiz" diye konuştu.



İSMAİL ÖZBAYRAKTAR: YÜREKTEN KUTLARIM

Ligin isim sponsoru Turkcell'in Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Hem kadın liginin hem de kadın milli takımının en büyük destekçisi olarak Türkiye'de kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamayı ve kadın futbolunda yeni sporcuların yetişmesini amaçlıyoruz" dedi. Özbayraktar "17 Nisan'dan bu yana bizlere futbol şöleni yaşatan tüm takımlarımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu.