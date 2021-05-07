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Her şeyiyle 5 yıldız

InStat istatistik, ligin en verimli 10 oyuncusunu listeledi. Kadroya Kara Kartal’dan 5 isim girdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Her şeyiyle 5 yıldız

Süper Lig'de mevkilerine göre bu sezon en verimli 10 futbolcu listesinde Beşiktaş ağırlığı dikkat çekiyor! Oynadığı futbol ve sergilediği peformansla kuşkusuz ligin formda takımı Beşiktaş... Siyah-beyazlılarda bu sezon hemen hemen her oyuncu ihtiyaç duyulan anlarda sahneye çıktı ve alınan sonuçlara katkı sağladı. Takımdaki bu başarı, 'ın sağladığı bu katma değer istatistiklere de yansıdı. InStat verilerine göre bu sezon Süper Lig'de en iyi 10 futbolcu listelendi. Tabloda Beşiktaş'ın ağırlığı dikkat çekerken, toplam 5 futbolcu kadroda yer aldı. , , , ve mevkiilerinde sergilediklerine performansa göre listeye girdi.

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