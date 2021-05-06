Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Aboubakar Galatasaray - Beşiktaş maçında oynayacak mı? Belli oldu!

Son dakika spor haberi: - maçında oynayacak mı? Belli oldu!

Son dakika spor haberi: 'ta sakatlığı süren 'un son durumu belli oldu. , derbisinde formaya giyemeyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 13:12 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 13:59
Son dakika spor haberi: Aboubakar Galatasaray - Beşiktaş maçında oynayacak mı? Belli oldu!

Süper Lig lideri , 40. haftada 'ın konuğu olacak.

NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta sakatlığını atlatamayan , Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Tedavisi devam eden Kevin N'Koudou'nun ise durumu belirsiz. Fransız oyuncunun maç kadrosunda olma ihtimali düşük.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, ve N'Koudou'nun yokluğunda hücum hattını Larin, Gökhan Töre ve Ghezzal'dan oluşturacak.

Gökhan'a forvette görev vermeyi planlayan Yalçın, Larin'i ise sol kanatta sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Türk Telekom Stadı'nda cumartesi oynanacak derbi, saat 20:30'da başlayacak.

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