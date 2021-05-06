Son dakika spor haberi: Aboubakar Galatasaray - Beşiktaş maçında oynayacak mı? Belli oldu!

Süper Lig lideri Beşiktaş, 40. haftada Galatasaray'ın konuğu olacak.
NTV Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta sakatlığını atlatamayan Vincent Aboubakar, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Tedavisi devam eden Kevin N'Koudou'nun ise durumu belirsiz. Fransız oyuncunun maç kadrosunda olma ihtimali düşük.
Teknik Direktör Sergen Yalçın, Aboubakar ve N'Koudou'nun yokluğunda hücum hattını Larin, Gökhan Töre ve Ghezzal'dan oluşturacak.
Gökhan'a forvette görev vermeyi planlayan Yalçın, Larin'i ise sol kanatta sahaya sürmeye hazırlanıyor.
Türk Telekom Stadı'nda cumartesi oynanacak derbi, saat 20:30'da başlayacak.