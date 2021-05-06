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Son dakika haberleri | 'a Ghezzal ve 'den kötü haber!

'de şampiyonluk için gün sayan , bu sezon performanslarıyla taraftarların gönlünde taht kuran ve 'in bonservislerini de almak istiyordu. Ancak 'a bu isimlerden kötü haber geldi. Kartal'dan Ghezzal için 7, Rosier içinse 5 milyon Euro istendi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'a Ghezzal ve Rosier'den kötü haber!

sezon başında kiraladığı ve için girişimlerini sürdürüyor.

Cezayirli yıldız Ghezzal için ile yapılan görüşmelerde şartlarını zorlayarak 5 milyon Euro seviyelerine kadar çıkan Beşiktaş, 7 milyon Euro bonservis talebiyle karşılaştı.

içinse 3 milyon Euro'ya bu transferi bitirmek isteyen Siyah-Beyazlılar 'un iki sezon önce 'dan transfer ederken ödediği 5 milyon Euro isteğiyle karşılaştığı belirtildi.

'in haberine göre iki yıldız için kulüplerinin indirim yapmasını bekliyor.

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