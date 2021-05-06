Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'a Ghezzal ve Rosier'den kötü haber!

Beşiktaş sezon başında kiraladığı Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier için girişimlerini sürdürüyor.

Cezayirli yıldız Ghezzal için Leicester City ile yapılan görüşmelerde şartlarını zorlayarak 5 milyon Euro seviyelerine kadar çıkan Beşiktaş, 7 milyon Euro bonservis talebiyle karşılaştı.

Rosier içinse 3 milyon Euro'ya bu transferi bitirmek isteyen Siyah-Beyazlılar Sporting Lizbon'un iki sezon önce Dijon'dan transfer ederken ödediği 5 milyon Euro isteğiyle karşılaştığı belirtildi.

Takvim'in haberine göre Kartal iki yıldız için kulüplerinin indirim yapmasını bekliyor.