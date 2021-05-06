Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Alman 10 numaraya veto! Sıcak bakmadı

Son dakika haberi: 'dan Alman 10 numaraya veto! Sıcak bakmadı

Son dakika transfer haberi: 'de derbisini de kazanarak şampiyonluğa yaklaşmak isteyen 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanan siyah beyazlılar, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. 'a Alman 10 numara önerildi ancak siyah beyazlıların teknik direktörü , transfere sıcak bakmadı. İşte o isim tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 10:32 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 10:39
Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Alman 10 numaraya veto! Sıcak bakmadı

'in 40. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Alman 10 numaraya veto! Sıcak bakmadı

Bu maçı da kazanmak isteyen , şampiyonluğu sonuna kadar götürüp kupayı kaldırmak istiyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Alman 10 numaraya veto! Sıcak bakmadı

Şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan 'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Alman 10 numaraya veto! Sıcak bakmadı

Sezon başında yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Alman 10 numaraya veto! Sıcak bakmadı

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren , yıldız gündemine aldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Alman 10 numaraya veto! Sıcak bakmadı

Genel Yayın Yönetmeni ve yorumcusu , 'a önerilen ismi açıkladı.

İşte Uzundurukan'ın o sözleri:

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Alman 10 numaraya veto! Sıcak bakmadı

Forvet arkası etkili bir oyuncu isteyen 'a 30 Haziran 2021'de bitecek olan Max Meyer önerildi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Alman 10 numaraya veto! Sıcak bakmadı

Ancak , Max Meyer'e sıcak bakmadı.

SON DAKİKA