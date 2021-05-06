Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın'dan Alman 10 numaraya veto! Sıcak bakmadı

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Bu maçı da kazanmak isteyen Kartal, şampiyonluğu sonuna kadar götürüp kupayı kaldırmak istiyor.
Şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sezon başında yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Beşiktaş, yıldız gündemine aldı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Beşiktaş'a önerilen ismi açıkladı.
İşte Uzundurukan'ın o sözleri:
Forvet arkası etkili bir oyuncu isteyen Beşiktaş'a 30 Haziran 2021'de bitecek olan Max Meyer önerildi.
Ancak Sergen Yalçın, Max Meyer'e sıcak bakmadı.