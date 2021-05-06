Dorukhan kalıyor

Dorukhan’ın Beşiktaş’ta kalma ihtimali her hafta biraz daha artıyor. Avrupa Şampiyonası’na gidemezse istediği teklifleri alamayacağı menajeri tarafından kendisine iletilen Dorukhan, Yalçın aracılığıyla Başkan’a mesaj gönderdi. Daha önce “Türkiye’de sadece Beşiktaş forması giyerim” diyerek Çebi’ye söz veren Dorukhan, Sergen Yalçın’a da “Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum” dedi.
Dorukhan'ın Beşiktaş'ta kalma ihtimali her hafta biraz daha artıyor. Avrupa Şampiyonası'na gidemezse istediği teklifleri alamayacağı menajeri tarafından kendisine iletilen Dorukhan, Yalçın aracılığıyla Başkan'a mesaj gönderdi. Daha önce "Türkiye'de sadece Beşiktaş forması giyerim" diyerek Çebi'ye söz veren Dorukhan, Sergen Yalçın'a da "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" dedi.