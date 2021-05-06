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Dorukhan kalıyor

Dorukhan’ın Beşiktaş’ta kalma ihtimali her hafta biraz daha artıyor. Avrupa Şampiyonası’na gidemezse istediği teklifleri alamayacağı menajeri tarafından kendisine iletilen Dorukhan, Yalçın aracılığıyla Başkan’a mesaj gönderdi. Daha önce “Türkiye’de sadece Beşiktaş forması giyerim” diyerek Çebi’ye söz veren Dorukhan, ’a da “Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Dorukhan kalıyor
Dorukhan'ın Beşiktaş'ta kalma ihtimali her hafta biraz daha artıyor. Avrupa Şampiyonası'na gidemezse istediği teklifleri alamayacağı menajeri tarafından kendisine iletilen Dorukhan, Yalçın aracılığıyla Başkan'a mesaj gönderdi. Daha önce "Türkiye'de sadece Beşiktaş forması giyerim" diyerek Çebi'ye söz veren Dorukhan, 'a da "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" dedi.
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