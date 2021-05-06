Bir var bir yok bir belirsiz!

Beşiktaş'ta derbi öncesinde sakat oyunculardan gelen haberler teknik heyeti pek de mutlu etmedi. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Aboubakar'ın cumartesi günü oynanacak derbide görev yapamayacak. Dün de idmana çıkmayan Kamerunlu oyuncunun, bugün ve yarın çalışmalara katılsa bile hem fiziki durumu, hem adalesindeki sorun geçmediği için kadroya alınması beklenmiyor. Son Hatay maçında sakatlanan ve sol arka uyluk adalesinde gerilme tespit edilen N'Koudou da takımdan ayrı olarak tedavisine devam ederken, Fransız oyuncunun maç kadrosuna alınması ancak derbiye kulübede başlaması bekleniyor. Bu arada sakatlığı geçen ve dün takımla birlikte çalışmalara başlayan Gökhan Töre'nin ise herhangi bir sakatlığı bulunmadığı ve Galatasaray maçında ilk 11'de sahaya çıkabileceği ifade edildi.