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'a flaş transfer önerisi! Orta sahaya dinamo Bentaleb

'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların kapısını aşındıran menajerler Kartal’a Schalke’nin 26 yaşındaki orta sahası ’i teklif etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Beşiktaş'a flaş transfer önerisi! Orta sahaya dinamo Bentaleb

Almanya Bundesliga'da küme düşen Schalke 04'ün yıldız orta sahası Cezayirli , 'a önerildi…

Beşiktaş'a flaş transfer önerisi! Orta sahaya dinamo Bentaleb

Siyah- Beyazlılarla önceki sezonlarda da adı sıkça anılan, 6, 8 ve 10 numara oynayabilen 26 yaşındaki tecrübeli futbolcu için yönetimin şu an bir değerlendirme yapmak istemediği ve sezonun bitimini beklediği kaydedildi.

Beşiktaş'a flaş transfer önerisi! Orta sahaya dinamo Bentaleb

KASIĞINDAN AMELİYAT GEÇİRDİ
Takvim'in haberine göre yönetimi, ilk imzasını Salih Uçan ile atmaya hazırlanırken diğer isme lig bitiminde karar verecek... Bu sezon sadece 10 karşılaşmada forma giyen Nabil Bentalep, Mart ayında kasığından ameliyat geçirdi.

Beşiktaş'a flaş transfer önerisi! Orta sahaya dinamo Bentaleb

17 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU
Kariyerinin önemli bölümünü Tottenham'da geçiren Cezayirli oyuncu, 2017 yazında 17 milyon Euro bonservisle Schalke'ye transfer olmuştu. Bentaleb 35 kez milli formayı giydi.

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