Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Canlı yayında duıyurdu! İşte Sergen Yalçın'ın istediği yıldız

Son dakika transfer haberi: Canlı yayında duıyurdu! İşte 'ın istediği yıldız

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğa artık çok yakın olan 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen siyah beyazlılar, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Usta isim, teknik direktör 'ın istediği yıldız oyuncuyu canlı yayında duyurdu. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 17:24
Son dakika transfer haberi: Canlı yayında duıyurdu! İşte Sergen Yalçın'ın istediği yıldız

'in 39. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Son dakika transfer haberi: Canlı yayında duıyurdu! İşte Sergen Yalçın'ın istediği yıldız

Siyah beyazlılar, karşılaşmayı 7-0 kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

Son dakika transfer haberi: Canlı yayında duıyurdu! İşte Sergen Yalçın'ın istediği yıldız

Liderlik koltuğunu korumayı başaran , şampiyonluğu sonuna kadar götürüp kupayı kaldırmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Canlı yayında duıyurdu! İşte Sergen Yalçın'ın istediği yıldız

Şampiyonluk hesapları yapan 'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Canlı yayında duıyurdu! İşte Sergen Yalçın'ın istediği yıldız

Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Canlı yayında duıyurdu! İşte Sergen Yalçın'ın istediği yıldız

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, 'ın transfer gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SON DAKİKA