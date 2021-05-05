Son dakika transfer haberi: Canlı yayında duıyurdu! İşte Sergen Yalçın'ın istediği yıldız

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Siyah beyazlılar, karşılaşmayı 7-0 kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.
Liderlik koltuğunu korumayı başaran Kartal, şampiyonluğu sonuna kadar götürüp kupayı kaldırmak istiyor.
Şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor.
A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Beşiktaş'ın transfer gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Domaç, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, Hatayspor'un yıldız golcüsü Mame Diouf'u istediğini kaydetti.