Haberler Beşiktaş Sakatlar beklemede

Sakatlar beklemede

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Aboubakar, N’Koudou, Gökhan Töre ve ’in durumları belirsiz. 4 oyuncu da maç gününe kadar tedavilerine devam edecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Sakatlar beklemede
Beşiktaş'ta derbi öncesi bazı oyunculardaki sakatlık problemleri halen sürüyor. Siyah-beyazlıların dün sabah derbinin startını verirken bazı isimlerin takımla çalışmaması dikkat çekti. Bir süredir sakat olan Aboubakar'ın MR'ının çekildiği ve sonuçların beklendiği öğrenildi. Tedavisi süren N'Koudou ise antrenmanda yer almadı. Siyah-beyazlılarda son haftalarda ciddi bir ivme yakalayan Gökhan Töre, takımdan ayrı düz koşu yaparken, Adem ise takımla birlikte çalışmadı. Yıldız oyuncunun dinlendiği ve herhangi bir sakatlığının bulunmadığı belirtilirken, bireysel çalışmalarına devam ediyor. Düz koşuyla başlayan dünkü antrenman, streching hareketleriyle devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma ve taktik idman yapıldı.
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