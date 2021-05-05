Sakatlar beklemede

Beşiktaş'ta derbi öncesi bazı oyunculardaki sakatlık problemleri halen sürüyor. Siyah-beyazlıların dün sabah derbinin startını verirken bazı isimlerin takımla çalışmaması dikkat çekti. Bir süredir sakat olan Aboubakar'ın MR'ının çekildiği ve sonuçların beklendiği öğrenildi. Tedavisi süren N'Koudou ise antrenmanda yer almadı. Siyah-beyazlılarda son haftalarda ciddi bir ivme yakalayan Gökhan Töre, takımdan ayrı düz koşu yaparken, Adem Ljajic ise takımla birlikte çalışmadı. Yıldız oyuncunun dinlendiği ve herhangi bir sakatlığının bulunmadığı belirtilirken, bireysel çalışmalarına devam ediyor. Düz koşuyla başlayan dünkü antrenman, streching hareketleriyle devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma ve taktik idman yapıldı.