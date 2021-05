Rizesporlu Samudio açıkladı! Transfer...

Çaykur Rizespor'un Paraguaylı futbolcusu Braian Samudio, "Hem zorlu hem de biraz dalgalı sezon geçirdik. Önümüzdeki 3 maçtan iyi sonuçlar alıp, bende iyi bir performans ortaya koymak istiyorum" dedi.



Çaykur Rizespor Süper Ligin 39'ncu haftasında evinde karşılaşacağı Helenex Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Samudio, hem zorlu hem de biraz dalgalı bir sezon geçirdiklerini söyledi.



Samuido, "Lige bir hocayla başladık, ortada bir hoca geldi, şimdi yeni bir hocamız var. İyi zamanlarımız oldu, kötü zamanlarımız oldu. Şu anda herkes bir karakter koydu. Gereken performans neyse onu gösterdi ve takımı kurtardık. Daha güvenli bir yerdeyiz. Genel olarak baktığımızda fena olmayan bir sezon geçirdik diyebiliriz. Ben zaten tüm kariyerim boyunca her maça kazanmak için çıktım. Bu maçta onlardan biri. Hocamızda çok hırslı. Her maçı o da kazanmak istiyor. Biz daha rahat gözüküyoruz, futbolumuzu sergileyeceğiz. Umarım galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz" diye konuştu.



"RİZE BENİ, BEN RİZE'Yİ SEVİYORUM"

Sezon sonu sözleşmesinin bitteceği hatırlatılan Braian Samudio, "Gerçekten bir planım yok. Bunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim. Önümüzde 3 maç daha var. O maçları da galibiyetlerle bitirmek istiyorum. Rize beni seviyor, ben Rize'yi seviyorum. Bir konuşma meselesi, konuştuğumuz anda bir çok meseleyi çözeceğiz. Şu an sadece önümüzdeki 3 maçtan iyi sonuçlar alıp, bende iyi bir performans ortaya koymak istiyorum. Burası benim ikinci evim. Benim Türkiye'de futbolumu sağlayan kulüp. Bu kadar sevdiğim bir yerle ilgili sadece sohbet edeceğiz" ifadelerini kullandı.