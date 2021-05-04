Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Vedat Muriqi...

Son dakika transfer haberi: 'tan yılın hamlesi! ...

Son dakika transfer haberi: 'de derbisini de kazanarak şampiyonluğa yaklaşmak isteyen 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk kupasını kaldırmaya hazırlanan siyah beyazlılar, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kartal'dan 'nin eski yıldızı hamlesi geldi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 11:15
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Vedat Muriqi...

'in 40. haftasında , deplasmanda ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Vedat Muriqi...

Bu maçı da kazanmak isteyen Kartal, şampiyonluğu sonuna kadar götürüp kupayı kaldırmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Vedat Muriqi...

Şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan 'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Vedat Muriqi...

Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Vedat Muriqi...

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren , yıldız gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Vedat Muriqi...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın hamlesini duyurdu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Vedat Muriqi...

İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Vedat Muriqi...

Şampiyonluk için geri sayıma geçen 'ta transfer çalışmaları da sürüyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Vedat Muriqi...

Kartal, Lazio'da yeteri kadar forma şansı bulamayan 'yi kiralamak için harekete geçti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Vedat Muriqi...

Siyah beyazlılar, Aboubakar ile de 3 yıllık sözleşme uzatacak.

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