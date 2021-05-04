Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan yılın hamlesi! Vedat Muriqi...

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Bu maçı da kazanmak isteyen Kartal, şampiyonluğu sonuna kadar götürüp kupayı kaldırmak istiyor.
Şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Beşiktaş, yıldız gündemine aldı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Beşiktaş'ın Vedat Muriqi hamlesini duyurdu.
İşte Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:
Şampiyonluk için geri sayıma geçen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da sürüyor.
Kartal, Lazio'da yeteri kadar forma şansı bulamayan Vedat Muriqi'yi kiralamak için harekete geçti.
Siyah beyazlılar, Aboubakar ile de 3 yıllık sözleşme uzatacak.