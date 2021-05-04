Son dakika spor haberleri: Salih Uçan Beşiktaş'ta!

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi ve Salih Uçan ile 3 senelik anlaşmaya vardı. Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Salih Uçan bu yıl gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig devleri Salih Uçan'ı paylaşamadı. Galatasaray ile Trabzonspor'un da renklerine katmak istediği Salih'i siyah-beyazlılar ikna etmeyi başardı. Yıldız futbolcu için teknik direktör Sergen Yalçın'ın bizzat devreye girdiği ve işi bitirdiği öğrenildi.



YEŞİL IŞIK YAKMIŞLARDI

İsmi sezon başından bu yana dev takımlarla anılan Salih Uçan geleceği ile ilgili "İleriye dönük planlarım elbette var. Maç maç önüme bakıyorum" açıklamasını yaparken; menajeri Koray Uzun da "Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra İtalya ve İspanya'dan 2 kulüp Salih ile ilgileniyor" demişti. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan siyah-beyazlı takım, Salih Uçan'la anlaşma sağladı. Deneyimli oyuncunun sözleşme detayları da belli oldu.



SENELİK 10 MİLYON TL

Önemli transferlere imza atan siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları da devreye girerek Salih Uçan'la 3 yıllığına el sıkıştı. Maaşını TL üzerinden alacak olan Salih Uçan, yıllık 10 milyon TL kazanacak. Bu sezon Akdeniz ekibi ile 39 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 3 gol attı 7 asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, İsviçre'nin Sion takımında 20 maçta forma giymişti. Salih, kulüp kariyeri boyunca 230 mücadelede 14 gol atmayı başarırken, 78 kez milli oldu ve 15 gol kaydetti.



Son dönemde Alanyaspor forması altında başarılı bir performans ortaya koyan Salih, Bucaspor alt yapısından çıkmıştı. 27 yaşındaki oyuncu şimdiye kadar 6 farklı takımın forması altında 212 maça çıkarken 13 gol, 22 asist yaparak toplamda 35 gole etki etti.