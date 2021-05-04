Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta N'Koudou hızını aldı bir kere! Galatasaray derbisinde sahada olacak mı?

Siyah-beyazlı takımın vites yükselten isimlerinden biri de Kevin N'Koudou oldu. Fransız kanat oyuncusu, önce Kayserispor ardından Rizespor ve son olarak Hatayspor'a attığı gollerle üst üste 3 maçta skor yapma başarısı gösterdi. 2-2 biten Ankaragücü maçında kaçırdığı penaltı sonrası taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kalan 26 yaşındaki futbolcu, söz konusu son 3 haftada ise hatasını fazlasıyla telafi etti. Atamadığı penaltı sonrası takım arkadaşlarından özür dileyip taraftarlara şampiyonluk sözü veren N'Koudou'nun bu yükselişi teknik heyetin de yüzünü güldürdü. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Aboubakar'ın Galatasaray maçına yetişmesi halinde bile Kamerunluyu riske atmadan forvette Larin'e görev vermesi, kanatta da yine N'Koudou'yu başlatması bekleniyor.



ADALESİNDE GERİLME VAR

Gol attığı Hatayspor maçında sakatlanıp ilk yarı bitmeden oyundan çıkan N'Koudou'nun arka adalesinde gerilme olduğu bildirildi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Nkoudou'nun sol uyluk arka adalesinde gerilme bulguları saptanmıştır. Tedavisine başlanmıştır" denildi. Oyuncunun cumartesi günkü derbide sahada olması bekleniyor.