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Son dakika spor haberleri: 'ta N'Koudou hızını aldı bir kere! derbisinde sahada olacak mı?

'ta Kevin N’Koudou son üç maçta attığı gollerle hem kendini affettirdi hem de teknik ekibi sevindirdi. Sakatlığı bulunan Fransız oyuncunun hız kesmeden derbisine yetiştirilmesi planlanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta N'Koudou hızını aldı bir kere! Galatasaray derbisinde sahada olacak mı?

Siyah-beyazlı takımın vites yükselten isimlerinden biri de Kevin N'Koudou oldu. Fransız kanat oyuncusu, önce ardından ve son olarak 'a attığı gollerle üst üste 3 maçta skor yapma başarısı gösterdi. 2-2 biten maçında kaçırdığı penaltı sonrası taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kalan 26 yaşındaki futbolcu, söz konusu son 3 haftada ise hatasını fazlasıyla telafi etti. Atamadığı penaltı sonrası takım arkadaşlarından özür dileyip taraftarlara şampiyonluk sözü veren N'Koudou'nun bu yükselişi teknik heyetin de yüzünü güldürdü. 'ta teknik direktör 'ın Aboubakar'ın maçına yetişmesi halinde bile Kamerunluyu riske atmadan forvette 'e görev vermesi, kanatta da yine N'Koudou'yu başlatması bekleniyor.


ADALESİNDE GERİLME VAR
Gol attığı Hatayspor maçında sakatlanıp ilk yarı bitmeden oyundan çıkan N'Koudou'nun arka adalesinde gerilme olduğu bildirildi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Nkoudou'nun sol uyluk arka adalesinde gerilme bulguları saptanmıştır. Tedavisine başlanmıştır" denildi. Oyuncunun cumartesi günkü derbide sahada olması bekleniyor.

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