Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Sergen Yalçın'la devam edecek! İşte sözleşme detayları

Rakiplerine oranla düşük bütçe ve dar kadroyla mücadele eden Sergen Yalçın'ın sezon sonunda sözleşmesi uzatılacak... Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin 1 yıl daha görev süresi bulunuyor. Bu yüzden Çebi'nin Sergen hocaya sezon sonunda 1+3 yıllık sözleşme teklif edeceği öğrenildi. Sergen Yalçın'ın da bu sözleşmeyi kabul edeceği belirtildi.

Takvim'in haberine göre, Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon lira kazanan Sergen Yalçın'ın yeni kontrat sonrasında maaşının 10 milyona yükselmesi bekleniyor. 29 Ocak 2020'de Beşiktaş'ın başına geçen Sergen hocanın maç başına puan ortalaması 2.15… 48 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ta ilk maçına çıktığı günden bu yana Kartal, Süper Lig'de en fazla galibiyet alan, en çok gol atan, en çok puan toplayan, en yüksek averaj yakalayan ve en fazla oyuncusu gol atan takım konumunda… Kartal son 3 maçta 4 puan alırsa şampiyon olacak.