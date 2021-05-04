Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Sergen Yalçın'la devam edecek! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberleri: 'la devam edecek! İşte sözleşme detayları

Teknik Direktörü bu sezon muhteşem performansıyla 'e imzasını attı. 1 yıl daha görev süresi olan , ile 1+3 yıllık sözleşme yapacak. Yıllık 6 milyon TL kazanan Sergen Yalçın’ın maaşının 10 milyona yükselmesi bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Sergen Yalçın'la devam edecek! İşte sözleşme detayları

Rakiplerine oranla düşük bütçe ve dar kadroyla mücadele eden 'ın sezon sonunda sözleşmesi uzatılacak... Başkan ve yönetimin 1 yıl daha görev süresi bulunuyor. Bu yüzden Çebi'nin Sergen hocaya sezon sonunda 1+3 yıllık sözleşme teklif edeceği öğrenildi. Sergen Yalçın'ın da bu sözleşmeyi kabul edeceği belirtildi.

'in haberine göre, 'tan yıllık 6 milyon lira kazanan Sergen Yalçın'ın yeni kontrat sonrasında maaşının 10 milyona yükselmesi bekleniyor. 29 Ocak 2020'de Beşiktaş'ın başına geçen maç başına puan ortalaması 2.15… 48 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ta ilk maçına çıktığı günden bu yana , 'de en fazla galibiyet alan, en çok gol atan, en çok puan toplayan, en yüksek averaj yakalayan ve en fazla oyuncusu gol atan takım konumunda… Kartal son 3 maçta 4 puan alırsa şampiyon olacak.

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