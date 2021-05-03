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Son dakika spor haberleri: 'ta soyunma odası bu sözlerle inledi! ...

Teknik Direktörü , 7-0 kazanılan maçının ardından soyunma odasına takımı alkışlayarak girdi. Oyuncularını tek tek tebrik eden deneyimli teknik adam, “Bu ligin çok üstünde bir futbolla, hırsla oynadınız. Rakip takımların taraftarları bile bizi takdir ediyor. Ayaklarınıza sağlık, Kartallarım benim” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta soyunma odası bu sözlerle inledi! Sergen Yalçın...

Sezon başından beri motivasyon konuşmalarıyla, takıma inancıyla oyuncuların performansını yükselten teknik direktör , 7-0'lık karşılaşmasının bitiminde yine Sezar'ın hakkını Sezar'a verdi. Soyunma odasına futbolcularını alkışlayarak giren tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularını tek tek kutladıktan sonra "Neler olacağını göreceğiz demiştik, bugün gösterdiniz. Bu ligin çok üstünde bir futbolla, hırsla oynadınız. Rakip takımların taraftarları bile bizi takdir ediyor. Ayaklarınıza sağlık, Kartallarım benim!" ifadelerini kullandı.

REHAVET YOK
Bugün bu zaferin tadını iyice yaşayın ve iyi dinlenin. Henüz şampiyon olmadık ama böyle devam ettiğimiz sürece zaten o kupa bizim olacak" dedikten sonra siyah-beyazlı futbolculara izin verdi. Başarılı teknik adam, son olarak "Bu üstün futbolunuz, formaya ve armaya saygınız nedeniyle kendi adıma, yönetim adına, milyonlarca taraftarı adına hepinize teşekkür ederim" diyerek sözlerini noktaladı. Yalçın'ın tesislerde de kaptan ile de özel görüşme yapıp "Sahada benim gözüm olmaya devam et. Arkadaşlarının rehavete girmesini engelle" dediği bildirildi.

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