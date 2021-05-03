Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş Ersin Destanoğlu ile Cyle Larin'in bonservislerini belirledi!

Son dakika spor haberi: ile 'in bonservislerini belirledi!

Son dakika haberleri... 'de son olarak sahasında 'u 7-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Beşiktaş, takımın iki önemli yıldızı; genç kaleci ile Kanadalı golcü 'in bonservislerini belirledi. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 08:47
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Ersin Destanoğlu ile Cyle Larin'in bonservislerini belirledi!

Kaleyi devraldığı ilk sezonunda şampiyonluk yaşamaya hazırlanan , ligde 32 maçta 29 gol yerken 13 karşılaşmayı da ağlarında top görmeden tamamladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Ersin Destanoğlu ile Cyle Larin'in bonservislerini belirledi!

20 yaşındaki eldivenin başarılı performansına Avrupa kulüpleri kayıtsız kalmadı. Lyon, Ersin'i izlemek için 3 kez Türkiye'ye scoutlarını gönderirken Nice ve Torino'nun gözlemcileri de maçında tribündeydi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Ersin Destanoğlu ile Cyle Larin'in bonservislerini belirledi!

Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim ise özellikle Lyon ve Nice'in yakından ilgilendiği genç kalecinin bonservisini 10 miyon euro olarak belirledi. Sezon sonunda resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Ersin Destanoğlu ile Cyle Larin'in bonservislerini belirledi!

Resmi maçlarda kaydettiği 23 gol ve 4 asistle harikalar yaratan Kanadalı golcü ise hem kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi hem de adını Avrupa piyasasına duyurdu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Ersin Destanoğlu ile Cyle Larin'in bonservislerini belirledi!

Devre arası Premier Lig'den iki ayrı teklif alan 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis önerisi yönetimi tarafından reddedilmişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Ersin Destanoğlu ile Cyle Larin'in bonservislerini belirledi!

Siyah-beyazlılar, oyuncusuna karşılık daha önce istediği 15 milyon euro'yu yukarı çekti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Ersin Destanoğlu ile Cyle Larin'in bonservislerini belirledi!

LARIN 20 MİLYON EURO

Yönetim, İngiltere'de West Ham United ile Everton'ın yanı sıra Fransız ve İtalyan kulüplerinin de radarındaki Larin'in yeni bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi.

SON DAKİKA