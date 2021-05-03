Son dakika spor haberi: Beşiktaş Ersin Destanoğlu ile Cyle Larin'in bonservislerini belirledi!

Kaleyi devraldığı ilk sezonunda şampiyonluk yaşamaya hazırlanan Ersin Destanoğlu, ligde 32 maçta 29 gol yerken 13 karşılaşmayı da ağlarında top görmeden tamamladı.
20 yaşındaki eldivenin başarılı performansına Avrupa kulüpleri kayıtsız kalmadı. Lyon, Ersin'i izlemek için 3 kez Türkiye'ye scoutlarını gönderirken Nice ve Torino'nun gözlemcileri de Hatayspor maçında tribündeydi.
Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı yönetim ise özellikle Lyon ve Nice'in yakından ilgilendiği genç kalecinin bonservisini 10 miyon euro olarak belirledi. Sezon sonunda resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.