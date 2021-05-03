Son dakika Beşiktaş haberleri: Vincent Aboubakar'da en kritik gün! Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki son 7 maçın 6'sında forma giyemeyen Vincent Aboubakar yeniden MR'a girecek.

Kamerunlu golcünün cumartesi günkü Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı yapılacak kapsamlı kontrollerin ardından netlik kazanacak. Milliyet'in haberine göre salonda bireysel program uygulayan Aboubakar'ın bir süre daha takımdan ayrı çalışabileceği aktarıldı.

Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakmak istemeyen Aboubakar'ın perşembe ve cuma günü takımla birlikte çalışması halinde derbi kadrosunda yer alması bekleniyor.

Aksi bir durumda Aboubakar'ın büyük olasılıkla derbiyi de kaçıracağı ifade edildi.