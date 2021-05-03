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Son dakika haberleri: 'da en kritik gün! derbisinde oynayacak mı?

'ta sakatlığı nedeniyle son 7 lig maçının 6'sını kaçıran 'ın cumartesi günkü derbisinde oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Kamerunlu golcünün yeniden MR'ının çekileceği ve son durumunun netleşeceği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:32 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:22
Son dakika Beşiktaş haberleri: Vincent Aboubakar'da en kritik gün! Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Sakatlığı nedeniyle 'deki son 7 maçın 6'sında forma giyemeyen yeniden MR'a girecek.

Kamerunlu golcünün cumartesi günkü derbisinde oynayıp oynamayacağı yapılacak kapsamlı kontrollerin ardından netlik kazanacak. Milliyet'in haberine göre salonda bireysel program uygulayan Aboubakar'ın bir süre daha takımdan ayrı çalışabileceği aktarıldı.

Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakmak istemeyen Aboubakar'ın perşembe ve cuma günü takımla birlikte çalışması halinde derbi kadrosunda yer alması bekleniyor.

Aksi bir durumda Aboubakar'ın büyük olasılıkla derbiyi de kaçıracağı ifade edildi.

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