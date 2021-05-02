Şovunu yaptı çıktı

Beşiktaş'ta son haftaların formda yıldızı Kevin N'Koudou, Hatayspor'u da boş geçmedi. 26 yaşındaki Fransız futbolcu, 38. dakikada Ghezzal'den aldığı pasla ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekip fileleri sarsmayı başardı. N'Koudou bu sezon 8. golünü kaydetti. Yıldız oyuncu, kariyerinde ilk kez 3 maç üst üste gol atmayı başardı. N'Koudou bu 3 maçta 4 kez fileleri sarstı. N'Koudou bu sezon Erzurum (4-0), Kayseri (0-2), Galatasaray (2-0), Alanya (3-0), yine Kayseri (3-1 / 2 gol), Rize (3-2) ve dünkü maçta fileleri sarstı. Beşiktaş, N'Koudou'nun gol attığı tüm maçları kazandı. N'Koudou, attığı bir depar sonrası sakatlandı ve 43'te çıktı. Tecrübeli ismin durumu bugün belli olacak.