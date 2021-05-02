Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını yorumladı!

Günler boyu yayınlarda ve yazılarımda Beşiktaş kişilere bağlı bir oyun oynamıyor, takım halinde savaşıyorlar, diyordum ya, yine öyle oldu… On bir adam tek yürek olmuş, çabuk ve doğru paslaşmalarla ligin en tehlikeli takımlarından Hatayspor'u sürklase ettiler… Bir tek kişiyi öne çıkaramam, bir tekini de arkada bırakamam… Çünkü haksızlık olur… Beşiktaş asi ruhunu sahaya sürdü ve fırtına gibi esti… Bir, iki, üç tane yetmez, dört, beş, altı, olsun, efsane tezahüratını hatırlatıyordu Kartal… Altı da yetmedi, yedi oldu… Öyleyse şimdi herkes sussun, Beşiktaş konuşuyor! Kartal tüm yüreğiyle söylüyor; şampiyonluk şarkısı dinleyin!...

ERMAN TOROĞLU - ŞAMPİYON Bu maç Beşiktaş'ın şampiyonluk maçıydı. Kazandığı an belki matematik olarak işi bitirmeyecekti ama çok açıdan bitirmiş olacaktı. Siyah-beyazlılar fikstürde hep dezavantajlı oldu. Federasyona sorulduğunda "Biz şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz" dediler ama maalesef hep Beşiktaş'ı zorlayan şekiller ortaya çıktı. Bahane çoktu. Kartal pes etmedi. Her maçta mükemmel mücadele ettiler, tekmeye kafa soktular ve koştular.