Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Hatayspor maçını yorumladı!

Günler boyu yayınlarda ve yazılarımda Beşiktaş kişilere bağlı bir oyun oynamıyor, takım halinde savaşıyorlar, diyordum ya, yine öyle oldu… On bir adam tek yürek olmuş, çabuk ve doğru paslaşmalarla ligin en tehlikeli takımlarından Hatayspor'u sürklase ettiler… Bir tek kişiyi öne çıkaramam, bir tekini de arkada bırakamam… Çünkü haksızlık olur… Beşiktaş asi ruhunu sahaya sürdü ve fırtına gibi esti… Bir, iki, üç tane yetmez, dört, beş, altı, olsun, efsane tezahüratını hatırlatıyordu Kartal… Altı da yetmedi, yedi oldu… Öyleyse şimdi herkes sussun, Beşiktaş konuşuyor! Kartal tüm yüreğiyle söylüyor; şampiyonluk şarkısı dinleyin!...
ERMAN TOROĞLU - ŞAMPİYON
Bu maç Beşiktaş'ın şampiyonluk maçıydı. Kazandığı an belki matematik olarak işi bitirmeyecekti ama çok açıdan bitirmiş olacaktı. Siyah-beyazlılar fikstürde hep dezavantajlı oldu. Federasyona sorulduğunda "Biz şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz" dediler ama maalesef hep Beşiktaş'ı zorlayan şekiller ortaya çıktı. Bahane çoktu. Kartal pes etmedi. Her maçta mükemmel mücadele ettiler, tekmeye kafa soktular ve koştular.
Peki rakipleri ne yaptı? Alakasız hem de olur olmaz yerlerde oyun kuralı ihlali var dediler. Diğeri saha çamur dedi. Siyah-beyazlılar ise hiçbir şey demedi. Rakiplerine göre kadroları daha dar olmasına rağmen bence mutlu sonu yakaladılar. Futbolda sürpriz olmaz mı? Olur. Ama bu saatten sonra bunun olma ihtimali çok az. Beşiktaş sezon başından beri çok az hata yaparak ve iyi mücadele ederek bugünlere geldi. Ne Galatasaray ne Fenerbahçe şampiyonluğu hak etti. Belki matematik olarak şu anda Beşiktaş şampiyon değil ama şampiyonluğu sonuna kadar hak etti.