Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu izlediler!

Son dakika spor haberi: 'ın genç kalecisi 'nu izlediler!

Son dakika haberleri... 'de 'u 7-0 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Beşiktaş'ta bu sezon dikkat çekici performanslardan biri de kaleci 'na ait. Genç eldiven, kulüplerinin de radarına girmeyi başardı. İşte Ersin Destanoğlu'nu Hatayspor maçında izleyen o kulüp ve detaylar... ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 09:32
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu izlediler!

'in 39. haftasının açılış mücadelesinde , sahasında ağırladığı 'u 7-0 yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu izlediler!

Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan siyah-beyazlılarda, kaleci 'nun performansı dikkat çekiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu izlediler!

'ın 20 yaşındaki kalecisi , Fransız ekiplerinin radarında...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu izlediler!

Sabah'ta yer alan habere göre Olympique Lyon'un ardından Nice'in scout şefi, dün genç file bekçisini izlemek için Vodafone Park'taydı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu izlediler!

Bu sezon ligde 32 resmi maça çıkan Ersin, 29 gol yerken 13 mücadelede kalesini gole kapattı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu izlediler!

Başarılı eldiven ayrıca dün karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkan tek Türk oyuncuydu. Ersin'in sözleşmesi 2023'te sona erecek.

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