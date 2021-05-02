Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Hatayspor maçı değerlendirmesi! "Dünyada örneği yok"

AHMET ÇAKAR - FUTBOL FARKI PUAN FARKINDAN BETER İki gün önce Sergen Yalçın, "Cumartesi ne olacağını göreceğiz" derken spor kamuoyunun büyük bir kısmı "Hadi ya Sergen hoca.. Yorgunsun, eksiklerin var, sadece iki gün dinleneceksin ve Türkiye'nin en iyi deplasman takımlarından birine karşı oynayacaksın" dediler. Ama dün gece neler olduğunu gördük. 7-0 biten maç aslında pekala çift haneli skorla da bitebilirdi.

Hele hele ilk 14 dakika var ki dünyada örneği yok. Art arda gelen üç gol ve kaçan 3-4 gol daha. Yani Beşiktaş ilk 15 dakikada 5-0 yapabilirdi. İlk yarı çok iştahlı oynadı Kartal.. Oysa Rize'den gelmişlerdi ve çok yorgunlardı. Sergen Yalçın'ı kutlamak lazım. Larin'i Aboubakar'dan sonra Türkiye'nin en etkili forveti yaptı. Kolay değil dün gece de 4 gol attı.