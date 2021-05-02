Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Hatayspor maçı değerlendirmesi! "Dünyada örneği yok"

Son dakika spor haberi: 'dan -Hatayspor maçı değerlendirmesi! "Dünyada örneği yok"

Son dakika haberleri... 'in 39. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği 'u 7-0 yendi. yazarı , bu karşılaşmayı değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 08:55
Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Hatayspor maçı değerlendirmesi! "Dünyada örneği yok"

AHMET ÇAKAR - FUTBOL FARKI PUAN FARKINDAN BETER

İki gün önce Sergen Yalçın, "Cumartesi ne olacağını göreceğiz" derken spor kamuoyunun büyük bir kısmı "Hadi ya Sergen hoca.. Yorgunsun, eksiklerin var, sadece iki gün dinleneceksin ve Türkiye'nin en iyi deplasman takımlarından birine karşı oynayacaksın" dediler. Ama dün gece neler olduğunu gördük. 7-0 biten maç aslında pekala çift haneli skorla da bitebilirdi.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Hatayspor maçı değerlendirmesi! "Dünyada örneği yok"

Hele hele ilk 14 dakika var ki dünyada örneği yok. Art arda gelen üç gol ve kaçan 3-4 gol daha. Yani ilk 15 dakikada 5-0 yapabilirdi. İlk yarı çok iştahlı oynadı Kartal.. Oysa Rize'den gelmişlerdi ve çok yorgunlardı. Sergen Yalçın'ı kutlamak lazım. Larin'i Aboubakar'dan sonra Türkiye'nin en etkili forveti yaptı. Kolay değil dün gece de 4 gol attı.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Hatayspor maçı değerlendirmesi! "Dünyada örneği yok"

Ghezzal'ın lisansı son gün, son saatte bir motor kurye tarafından federasyona yetiştirilen evraklarla çıkmıştı. Ama aynı Ghezzal bu sene belki de yılın futbolcusu olacak. Ersin adlı gencecik bir kaleciye güvendi. Eksikleri olsa da Türkiye'nin en iyilerinden birisi. Tabii ki 'ın ilk 15 dakikada maçı kopartmasının sebebi sadece coşkusu değil.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Hatayspor maçı değerlendirmesi! "Dünyada örneği yok"

Hatay çok dağınık başladı. Darmadağın oldular. Ve hatta üçüncü golden sonra toplanıp, 'Beyler biz ne yapıyoruz' diyerek konsantre olmaya kalktılar.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Beşiktaş-Hatayspor maçı değerlendirmesi! "Dünyada örneği yok"

en zorlu dönemi mükemmel geçti. Üstelik en yakın rakibi Fenerbahçe, Alanya'da puan kaybedince önünde olan üç maçtan toplayacağı dört puan Beşiktaş'ı şampiyon yapacak. Ama bırakın Beşiktaş'ın diğer rakipleriyle olan futbol farkı, arada olan puan farkından da beter.

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