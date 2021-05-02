Son dakika BJK haberleri | Atiba Beşiktaş'ta kalacak mı? Resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş, Vodafone Park'ta Hatayspor'u konuk etti.
Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş, Vodafone Park'ta Hatayspor'u konuk etti.
Siyah-beyazlılar, rakibini Larin (4), Akintola (k.k.), N'Koudou ve Rıdvan Yılmaz'ın golleriyle 7-0 mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi haftayı kayıpsız kapattı.
Beşiktaş'ta bu sezon gösterilen başarılı performansın mimarlarından olan Atiba Hutchinson, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
NTV'ye konuşan Kanadalı oyuncu, henüz şampiyon olmadıklarını ve son 3 maçı da kazanmak istediklerini söyledi.
Sezon sonunda futbolu bırakıp bırakmayacağı ile ilgili de konuşan 38 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şu şekilde:
"HENÜZ HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"
"Henüz hiçbir şey bitmedi. Şampiyon olmamız için 4 puan daha gerekiyor. Biz bildiğimiz gibi oynamaya devam edeceğiz. Çok iyi bir takımız. Bu sezon performansımızda takım olmamızın çok önemli etkisi var."
"1 YIL DAHA OYNAMAYI DÜŞÜNÜYORUM"
"Açıkcası 1 yıl daha oynamayı düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Sezon sonunda kulüp ile bu konuyu görüşeceğim. Hâlâ sahada olup, mücadele edecek gücü kendimde hissediyorum."