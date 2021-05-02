Haberler Beşiktaş Son dakika BJK haberleri | Atiba Beşiktaş'ta kalacak mı? Resmen açıkladı

Son dakika haberleri | 'ta kalacak mı? Resmen açıkladı

'in 39. haftasında lider sahasında 'u konuk etti. Karşılaşmada adeta şov yapan siyah-beyazlılar, rakibini 7-0 gibi flaş bir skorla mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan flaş sözler söyledi. İşte, Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağını da açıklayan Kanadalı yıldızın o sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 09:10
Son dakika BJK haberleri | Atiba Beşiktaş'ta kalacak mı? Resmen açıkladı

'ye konuşan Kanadalı oyuncu, henüz şampiyon olmadıklarını ve son 3 maçı da kazanmak istediklerini söyledi.

Son dakika BJK haberleri | Atiba Beşiktaş'ta kalacak mı? Resmen açıkladı

Sezon sonunda futbolu bırakıp bırakmayacağı ile ilgili de konuşan 38 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

Son dakika BJK haberleri | Atiba Beşiktaş'ta kalacak mı? Resmen açıkladı

"HENÜZ HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

"Henüz hiçbir şey bitmedi. Şampiyon olmamız için 4 puan daha gerekiyor. Biz bildiğimiz gibi oynamaya devam edeceğiz. Çok iyi bir takımız. Bu sezon performansımızda takım olmamızın çok önemli etkisi var."

Son dakika BJK haberleri | Atiba Beşiktaş'ta kalacak mı? Resmen açıkladı

"1 YIL DAHA OYNAMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

"Açıkcası 1 yıl daha oynamayı düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Sezon sonunda kulüp ile bu konuyu görüşeceğim. Hâlâ sahada olup, mücadele edecek gücü kendimde hissediyorum."

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