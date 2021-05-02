Kahraman Cyle Larin!

Beşiktaş'ın bu sezonki flaş golcüsü Larin dün öyle bir şov yaptı ki tüm futbolseverler şapka çıkardı. Aboubakar'ın yokluğunda ileri uçta görev yapan Kanadalı forvet, 4 gol birden atarak gecenin yıldızı oldu. 11'de Beşiktaş'ın 2, kendisinin ilk golünü kaydeden 26 yaşındaki futbolcu, 3 dakika sonra bir kez daha filelerdi sarstı. Larin, 55 ve 65. dakikalarda da kremanın üstüne çileği koydu...

RİZESPOR'U DA VURMUŞTU

Larin 4 golle bu sezon ligdeki gol sayısını 19'a yükseltirken, toplam gol sayısını da 22 yaptı. Bu sezon 4 de asisti bulunan Kanadalı forvet, siyah- beyazlı takım için 23 gole katkı sağladı. Öte yandan Cyle Larin bu sezon ikinci kez bir maçta 4 gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu, sezonun ilk yarısındaki 6-0 kazanılan Rizespor maçında da 4 kez ağları sarsmıştı. Larin Beşiktaş tarihinde 'aynı sezonda iki kez 4 gol atan futbolcu' olma unvanını kazandı.

'HAYATIMDA ÖNEMLİ BİR AN OLACAK'

Larin maç sonrası yaptığı açıklamada, "Mutluyum. Bu kadar çok gol attım. Daha mutlu olduğum konu şampiyonluğa yürüyoruz. Her zamanki gibi birlikte savaştık, oynadık, mücadale ettik. Şampiyon olacağız, şampiyon olmak istiyoruz. Bu benim hayatımda çok önemli bir an olarak kalacak. Bu takımda oynamak, bu arkadaşlarla oynamak benim için paha biçilemez" dedi.