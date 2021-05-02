Fantastik sonuç

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Hatayspor karşısında çok önemli ve kritik bir galibiyet aldıklarını ifade etti. 7-0 sona eren karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan genç çalıştırıcı, "Kazanmak çok önemliydi. Maç, alınacak 3 puandan çok daha fazla şeyler ifade ediyordu. Zorlu bir rakibe karşı oynadık. Ligin flaş takımlarından bir tanesi... Ligde iyi yerdeler. Skor fantastik oldu. Çok beklenen bir skor değildi. Erken gelen gol gidişatı farklılaştırdı. Oyunu çok erken bitirdik. O yüzden böyle skor oldu" diye konuştu.



EŞİT ŞARTLARDA DEĞİLİZ



Arka arkaya maçlar oynamalarıyla ilgili de konuşan Yalçın şöyle devam etti: Her şey normale dönecek. 1 hafta dinleneceğiz. Eşit şartlarda olacağız. Çünkü, eşit şartlarda oynamıyoruz. Şimdi 1 hafta dinleneceğiz ve inşallah mutlu sona ulaşacağız. 5 puanlık bir avantaj var. 4 puan bize yetiyor. İnşallah 4 puan alabiliriz. Gökhan ve Aboubakar geri dönecek belki. 3 oyuncumuz dışarıda kalacak. Haftayı iyi değerlendireceğiz. 3 lig 1 kupa maçı var. Çok büyük zorluklar aştık. Hepsini önümüzdeki hafta sonuçlandıracağız.



ORUÇ AÇTI YİNE ASİST YAPTI



Sezonun parlayan yıldızı Rachid Ghezzal, maç başlamadan önce orucunu saha içinde açtı. 28 yaşındaki Cezayirli'nin, hurma yiyip su içmesi kameralara yansıdı. Ghezzal, N'Koudou'nun golünde pası verdi. Bu sezon 17. asistini yaptı.



SAHADAKİ TEK YERLİ ERSİN



Hatayspor karşılaşması ilk 11'inde sahada tek yerli futbolcu vardı. Siyahbeyazlıların kalesini koruyan Ersin Destanoğlu, 22 futbolcu arasında tek Türk futbolcu oldu. 20 yaşındaki kaleci bu sezon ligde 32. maçına çıktı.



TÜRKİYE'DEKİ EN ZOR İŞ&NBSP;



Teknik adam olarak zor bir iş yaptıklarını ifade eden Sergen Yalçın, "Bazen televizyonda söylediklerimiz yanlış anlaşılıyor. İçimizdekini tutamıyoruz bazen. Sonuçta biz de insanız. Türkiye'deki en zor işi biz, teknik direktörler yapıyor. Başarı ve başarısızlığın karşılığı çok fazla oluyor. Hiç kimsenin işi kolay değil" ifadesini kullandı.