Beşiktaş'tın Hatayspor maçındaki 7-0'lık galibiyeti Sergen Yalçın için sürpriz değil!

Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'u konuk ederken, mücadeleden 7-0 gibi çılgın bir skorla ayrıldı.

Maç sonunda siyah beyazlılar, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Öte yandan Beşiktaş adına 7-0'lık skorun, Sergen Yalçın'ın futbolcu olduğu dönemde de yaşandığı ortaya çıktı.

Buna göre Kara Kartal, 1996-97 sezonunun 2. haftasında, 16.08.1996 tariihinde Vanspor'u 7-0'lık skorla devirmişti.

Beşiktaş'ın şu anki teknik direktörü Sergean Yalçın o yıllarda futbolcuydu ve maçta 60 dakika görev yapmıştı. Beşiktaş'ta o gün 5 farklı futbolcu gol kaydetmişti.