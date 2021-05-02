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'tın maçındaki 7-0'lık galibiyeti için sürpriz değil!

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, 'u 'nda 7-0 mağlup ederken, maç sonrası teknik direktör 'ın bu skoru daha önce 'da yaşadığı ortaya çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 11:44 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 12:51
Beşiktaş'tın Hatayspor maçındaki 7-0'lık galibiyeti Sergen Yalçın için sürpriz değil!

, Süper Lig'in 39. haftasında 'u konuk ederken, mücadeleden 7-0 gibi çılgın bir skorla ayrıldı.

Maç sonunda siyah beyazlılar, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Öte yandan Beşiktaş adına 7-0'lık skorun, 'ın futbolcu olduğu dönemde de yaşandığı ortaya çıktı.

Buna göre , -97 sezonunun 2. haftasında, 16.08.1996 tariihinde 'u 7-0'lık skorla devirmişti.

Beşiktaş'ın şu anki teknik direktörü Sergean Yalçın o yıllarda futbolcuydu ve maçta 60 dakika görev yapmıştı. Beşiktaş'ta o gün 5 farklı futbolcu gol kaydetmişti.

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