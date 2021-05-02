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'ın yıldızı ’den 2 asist birden

Son dakika haberi: 'de tam gaz şampiyonluğa koşan Beşiktaş, ligin 39. haftasında sahasında 'u 7-0'lık skorla devirdi. Siyah-beyazlıların Fransız yıldızı ise zorlu karşılaşmada yaptığı 2 asist ile yıldızlaştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Beşiktaş'ın yıldızı Rosier’den 2 asist birden
Gecenin alkışı hak eden isimlerin biri de 'di. Fransız sağ bek, 2 asist yaparak zafere katkı sağladı. 24 yaşındaki futbolcu, önce 'ın ardından 'in 4. golünde pası veren isim oldu. , böylece bu sezonki asist sayısını 6'ya çıkardı. Rosier maç sonrası "Şampiyonluğa gidiyoruz. Hedefe ulaşana kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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