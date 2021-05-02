Beşiktaş'ın yıldızı Rosier’den 2 asist birden

Son dakika Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'de tam gaz şampiyonluğa koşan Beşiktaş, ligin 39. haftasında sahasında Hatayspor'u 7-0'lık skorla devirdi. Siyah-beyazlıların Fransız yıldızı Valentin Rosier ise zorlu karşılaşmada yaptığı 2 asist ile yıldızlaştı.
Gecenin alkışı hak eden isimlerin biri de Valentin Rosier'di. Fransız sağ bek, 2 asist yaparak zafere katkı sağladı. 24 yaşındaki futbolcu, önce Rıdvan Yılmaz'ın ardından Larin'in 4. golünde pası veren isim oldu. Rosier, böylece bu sezonki asist sayısını 6'ya çıkardı. Rosier maç sonrası "Şampiyonluğa gidiyoruz. Hedefe ulaşana kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.