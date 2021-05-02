Beşiktaş efsanesinden flaş Hatayspor maçı yorumu: Boks maçı olsa...

Elbette aynı şey Atiba ve Josef için de geçerli.. Bu ikili Hatayspor karşısındaki mükemmel performanslarını bütün sezon boyunca her maçta ortaya koydular. Ve takımın bugünkü inanç seviyesine gelmesinde Aboubakar ile birlikte en büyük paya sahipler. Süreç içerisinde herkes bu işin bir tarafında oldu ve olmaya devam ediyor. Tabi 5'inci golü atan Rıdvan'ın da oyuna girdiği andan itibaren nasıl etki ettiğine bakarsak herkese geçen bu takım coşkusunu tarif etmiş oluruz. Bu maçtan sonra artık Beşiktaş yakın rakiplerine el sallarken iki elini havaya kaldırarak kendi camiasını da şampiyonluk kutlamasına davet ediyor.

FATİH DOĞAN - YARIŞTA BEŞİKTAŞ'I KİM DURDURACAK? Beşiktaş haftalardır önde giderken rakipleri puan kaybetmesini umutla bekledi. İşin doğasında olan lideri aşağı çekmek ve yakalamak için de gayret gösterdi. Ancak Beşiktaş'ın kaybetmek gibi bir niyeti yok. Tam tersine her yerini şampiyonluk inancı ve ateşi sarmış. 7 eksikle ve golcüsüz Kayseri'yi, ardından Rize'yi yendi. Dün de ligde iyi futbol oynadığı söylenen Hatayspor karşısında 13. dakikada 3-0'ı, 45 dakika sonunda 5-0'ı buldu. Beşiktaş'ın skora etki eden birçok yıldızı var. Örneğin; ligin asist kralı Ghezzal... Dün de ilk golü kornerden rakip Akintola'ya attırdı.