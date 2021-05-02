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efsanesinden flaş maçı yorumu: Boks maçı olsa...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'de evinde 'u konuk ederken, adeta gol oldu yağdı. Kara Kartal, ligin başarılı ekibini 7-0'lık skorla devirirken, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Öte yandan maç sonrası usta yorumcular mücadeleyi değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 09:50
Beşiktaş efsanesinden flaş Hatayspor maçı yorumu: Boks maçı olsa...

, Süper Lig'in 39. haftasında 'u 7-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attı. Ezeli rakiplerinin önünde şampiyonluk ipini göğüsleme adına önemli bir virajı dönen siyah-beyazlılar oynadığı etkili futbolla da tam not aldı. Sabah'ın usta kalemleri, Beşiktaş'ın performansını değerlendirirken, siyah-beyazlı takımın artık şampiyon olduğunu ifade ettiler. İşte o değerlendirmeler...

Beşiktaş efsanesinden flaş Hatayspor maçı yorumu: Boks maçı olsa...

MURAT ÖZBOSTAN - SEZON SONA ERDİ TEBRİKLER BEŞİKTAŞ

, 'un da fişini çekerek dün gece itibariyle ligi bitirdi. Ne Fenerbahçe ne de Galatasaray'ın bundan sonraki süreçte hayal kuracak bir anı da kalmadı. 7'den 70'e her kesim Beşiktaş'ın artık şampiyon olduğuna inanıyordu. Hatayspor maçına öyle bir başladı ki siyah-beyazlı takım, izlerken bile hızına yetişemedik.

Beşiktaş efsanesinden flaş Hatayspor maçı yorumu: Boks maçı olsa...

Attıkça atmak istedi, kaçırdıkça daha çok pozisyona girdi. Bu futbolu şu ana kadar bu ligde hiçbir takım oynamadı, oynayamadı. Goller geldikçe da dağıldı. Sergen Yalçın'ın, "Cumartesi günü görüşeceğiz" sözünün getirdiği 'bilenme' takımda öyle bir hava yaratmış ki her futbolcu jet motoru gibi performans gösteriyordu. 14 dakikada işlem bitti. Özetle ligin şampiyonu belli oldu. Artık ikinci sıraya kim oturacak ona bakmak lazım.

Beşiktaş efsanesinden flaş Hatayspor maçı yorumu: Boks maçı olsa...

Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Ya da başka sürprizler olur mu? Büyük bir başarıya imza atan, bu kadar çok eksiğine rağmen takım olma, birlik olma duygusunu en üst seviyede yaşayan 'ı kutlamak lazım. Takımı bu noktaya getiren, her hafta diri tutan özellikle rakiplerinin bol isimli oyuncularına rağmen 13-14 kişiyle başarı destanı yazan Sergen Yalçın'ı da tebrik ediyorum. Rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe şapkalarını önlerine koyup düşünmeli. Acı bir muhasebe de yapmalı. Şampiyonluk Beşiktaş'a hayırlı olsun.

Beşiktaş efsanesinden flaş Hatayspor maçı yorumu: Boks maçı olsa...

ALİ GÜLTİKEN - BOKS MAÇI OLSA İLK YARIDA NAVAKTTI

Şampiyonluk havası böyledir... Rakibin kim olduğunun, kimin oynadığının, sizde hangi oyuncunun eksik olduğunun önemi yoktur. Şampiyonluk öyle sihirli bir şeydir ki; her şeyi ve herkesi içine alır. İçine girdiğiniz bu atmosferde yüksek motivasyon ve coşkuya götürür. Coşkuyla beraber de performans ve sonuç gelir. Dün akşam maç başladığında şunu çok net gördük: Futbolcular bu işi kafalarında bitirmiş. Oyuna öyle bir başladılar ki kafasını kaldıramadı. Boks maçı olsa Hatayspor ilk rauntta nakavt sayılırdı. Gerçi ilk yarının sonundaki skora bakınca, 5-0'lık sonucun da Hatayspor için nakavttan farkı yoktu.

Beşiktaş efsanesinden flaş Hatayspor maçı yorumu: Boks maçı olsa...

Bu maç öncesi 'ın Kovid-19 testi isteği kabul görmedi. Ama Beşiktaş'ın sahadaki güçlü oyunu 'u virüsten daha çok etkiledi. Motivasyon ve inanmışlık böyle bir şey. Bu süreç N'Koudou'nun, Larin'in, Ghezzal'ın, Ljajic'in performanslarını yüzde yüze çıkardı. Aslında onlar adına da bir kariyer sezonu oldu. Hem kendileri mutlu oldular hem de Beşiktaş camiasını mutlu ettiler. Tabii bunlara Rosier'i, Aboubakar'ı, Vida'yı, Ersin'i de ilave etmezsek haksızlık olur. Bugün Beşiktaş şampiyonluk kupasının bir tarafına elini uzattıysa ve tutabiliyorsa bu oyuncuların büyük katkısı var.

Beşiktaş efsanesinden flaş Hatayspor maçı yorumu: Boks maçı olsa...

Elbette aynı şey Atiba ve Josef için de geçerli.. Bu ikili karşısındaki mükemmel performanslarını bütün sezon boyunca her maçta ortaya koydular. Ve takımın bugünkü inanç seviyesine gelmesinde Aboubakar ile birlikte en büyük paya sahipler. Süreç içerisinde herkes bu işin bir tarafında oldu ve olmaya devam ediyor. Tabi 5'inci golü atan Rıdvan'ın da oyuna girdiği andan itibaren nasıl etki ettiğine bakarsak herkese geçen bu takım coşkusunu tarif etmiş oluruz. Bu maçtan sonra artık yakın rakiplerine el sallarken iki elini havaya kaldırarak kendi camiasını da şampiyonluk kutlamasına davet ediyor.

Beşiktaş efsanesinden flaş Hatayspor maçı yorumu: Boks maçı olsa...

FATİH DOĞAN - YARIŞTA BEŞİKTAŞ'I KİM DURDURACAK?

haftalardır önde giderken rakipleri puan kaybetmesini umutla bekledi. İşin doğasında olan lideri aşağı çekmek ve yakalamak için de gayret gösterdi. Ancak Beşiktaş'ın kaybetmek gibi bir niyeti yok. Tam tersine her yerini şampiyonluk inancı ve ateşi sarmış. 7 eksikle ve golcüsüz Kayseri'yi, ardından Rize'yi yendi. Dün de ligde iyi futbol oynadığı söylenen karşısında 13. dakikada 3-0'ı, 45 dakika sonunda 5-0'ı buldu. Beşiktaş'ın skora etki eden birçok yıldızı var. Örneğin; ligin asist kralı Ghezzal... Dün de ilk golü kornerden rakip Akintola'ya attırdı.

Beşiktaş efsanesinden flaş Hatayspor maçı yorumu: Boks maçı olsa...

Ama siyah-beyazlı takım tam bir 'kutup yıldızı'. Öyle ki sakatlanan N'Koudou'nun yerine oyuna giren Rıdvan, girdiği ilk pozisyonda takımının 5. golünü buluyor. Sonraki iki gol, 4 gol birden atan Larin için unutulmaz bir gece, için ise tarihi bir istatistik. Burada futbol adına altı çizilecek ve alkışlanacak muhteşem performans şu: "Beşiktaş'ın biri deplasman, 6. günde 3. maçını oynaması ve yüksek kalitede ve tempoda rakibini darmadağın etmesi." 'Cumartesi görüşeceğiz' diyen Sergen Yalçın motivasyonunun bunda payı büyük... Ancak yönetimiyle, camiasıyla, taraftarıyla ve takımıyla tam bir şampiyonluk motivasyonuna gitmelerinin payı büyük... Rakiplerin umutları tükeniyor. Ben mevcut şartlarda Beşiktaş'ı G.Saray deplasmanında da favori görüyorum. An itibariyle G.Saray'ın 9, F.Bahçe'nin 8 puan önündeki bu hırs ve oyunuyla Beşiktaş'ı kim durduracak? Beşiktaşlının sandıklardan bayrakları çıkarıp hazırlaması hakkıdır.

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