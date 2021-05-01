Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Olay sözler! "Beşiktaş bu oyunlara alışık"

Son dakika spor haberi: Olay sözler! " bu oyunlara alışık"

Son dakika haberleri... 'in 39. haftasında lider Beşiktaş, sahasında 'la karşı karşıya gelecek. Fotomaç Gazetesi yazarı , bu zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı takımın şampiyonluk iddiasını değerlendirirken flaş ifadeler kullandı. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:01 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:02
Son dakika spor haberi: Olay sözler! "Beşiktaş bu oyunlara alışık"

TURGAY DEMİR - SAVAŞAN KARTAL TUZAĞA DÜŞMEZ

şu anda şampiyonluğun en güçlü adayı ise bunu en başta, sezonun ilk maçından itibaren tüm rakiplerine saygı duymasına ve her maçın son düdüğü çalana kadar savaşmasına bağlı... Sergen Yalçın hiç havalara girmedi ve oyuncularının da böyle bir hata yapmasına izin vermedi... İyi oynayan, gerilerden gelerek ligin tepesine kurulan Beşiktaş ciddiyeti hiçbir zaman elden bırakmadı... Algılar sonsuzdu!

Son dakika spor haberi: Olay sözler! "Beşiktaş bu oyunlara alışık"

Kimi zaman; " kazanamaz, bu işi bitiremezler, falanca maçta kesin yenilecekler..." türünden kehanetlerle Kartal'ın öz güvenini zedelemeye çalışanlar bu tutmayınca ters manyel yapmaya başladılar... "Lig bitti, artık Beşiktaş kimseye puan kaybetmez, şampiyon belli..." diyenlerin bir bölümü gerçekten samimi belki ama büyük bölümü Kara Kartal'ı rehavet tuzağına düşürmeye çalışanlar...

Son dakika spor haberi: Olay sözler! "Beşiktaş bu oyunlara alışık"

Oysa alışık bu oyunlara... Yıllardır bu tür virüslerle mücadele ederek bünyesini güçlendirmiş bir Kartal'dan bahsediyoruz... O nedenle kaç hafta kalmış, kim, ne yapmış onunla da pek ilgilenmiyor Beşiktaş... Her maçı tek tek düşünüp, her rakibe saygı duyup, tüm maçlarda alın terlerini son damlasına kadar akıtarak bugünlere geldiklerini iyi biliyor siyah-beyazlı "inanmış çocuklar" ve de yürekli hocaları...

Son dakika spor haberi: Olay sözler! "Beşiktaş bu oyunlara alışık"

Lafı bırakıp icraat yapan bir inanmışlar ordusu var karşımızda.. Alışık oldukları üzere bugün ile zorlu bir maç daha oynayacaklar... İnanmış insanlar için her zorlukta bir kolaylık olduğunu bilerek çıkacaklar sahaya ve yine savaşarak zoru, kolay yapmak için ter akıtacaklar...

Son dakika spor haberi: Olay sözler! "Beşiktaş bu oyunlara alışık"

Sonra!? Sonrası rakiplerinin maçlarına bağlı... Yani, sonrasına sonra bakmak gerek... Şampiyonluk yolunda geride kalan rakipleri 'a bakıyor, Beşiktaş ise önüne... Fark burada!.. Anlayana!... Tereddüt yok, kararsızlık, yorgunluk, bıkkınlık yok, inanmışlık var, savaşmaya hazır 24 cengaver var, onlarla bu savaşı kazanmaya kararlı bir komutan var... Gerçek bu... Gören gözler için...

Son dakika spor haberi: Olay sözler! "Beşiktaş bu oyunlara alışık"

Sezonun en kısıtlı kadrosuyla, en önemli başarısına koşuyor ... O nedenle sabırla, azimle ve sağlam adımlarla yürümenin huzurunu da yaşıyor bir yandan... "Kartal Yuvası"nda huzurlu bir bekleyiş var, muhteşem dev aile kenetlenmiş durumda... En gençleri Ersin ve Rıdvan'ından en tecrübelisi Atiba'sına, her yerde oynayan Necip'inden, şu anda oynayamaz durumda olan Cenk'ine, oynaması sabırsızlıkla beklenen Aboubakar'a, Larin'e, Adem'e, Vida'ya, Dorukhan'a, N'Sakala'ya, Oğuzhan'a, Roiser'e, Welinton'a, sezona damga vuran asist kralı, futbol sanatçısı, top cambazı Ghezzal'ına kadar şampiyonluk heyecanını iliklerine kadar hisseden bir takımdır bu...

Son dakika spor haberi: Olay sözler! "Beşiktaş bu oyunlara alışık"

Dur, durak bilmeden çalışarak hak ettiklerini biliyorlar ve haklarını almaya da kararlılar... Kader gayrete aşıktır derler. Tam da bu sözün gereğini yerine getirmek istercesine kararlı ve inançlıdır Beşiktaşlı futbolcular. Rakiplerin de olmayan da bu inanç ve öz güvendir zaten... Anlamak isteyen...

SON DAKİKA