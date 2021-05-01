Son dakika spor haberi: Olay sözler! "Beşiktaş bu oyunlara alışık"

Lafı bırakıp icraat yapan bir inanmışlar ordusu var karşımızda.. Alışık oldukları üzere bugün Hatayspor ile zorlu bir maç daha oynayacaklar... İnanmış insanlar için her zorlukta bir kolaylık olduğunu bilerek çıkacaklar sahaya ve yine savaşarak zoru, kolay yapmak için ter akıtacaklar...

Sonra!? Sonrası rakiplerinin maçlarına bağlı... Yani, sonrasına sonra bakmak gerek... Şampiyonluk yolunda geride kalan rakipleri Beşiktaş'a bakıyor, Beşiktaş ise önüne... Fark burada!.. Anlayana!... Tereddüt yok, kararsızlık, yorgunluk, bıkkınlık yok, inanmışlık var, savaşmaya hazır 24 cengaver var, onlarla bu savaşı kazanmaya kararlı bir komutan var... Gerçek bu... Gören gözler için...