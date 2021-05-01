Son dakika spor haberi: Olay sözler! "Beşiktaş bu oyunlara alışık"

Lafı bırakıp icraat yapan bir inanmışlar ordusu var karşımızda.. Alışık oldukları üzere bugün Hatayspor ile zorlu bir maç daha oynayacaklar... İnanmış insanlar için her zorlukta bir kolaylık olduğunu bilerek çıkacaklar sahaya ve yine savaşarak zoru, kolay yapmak için ter akıtacaklar...
Sonra!? Sonrası rakiplerinin maçlarına bağlı... Yani, sonrasına sonra bakmak gerek... Şampiyonluk yolunda geride kalan rakipleri Beşiktaş'a bakıyor, Beşiktaş ise önüne... Fark burada!.. Anlayana!... Tereddüt yok, kararsızlık, yorgunluk, bıkkınlık yok, inanmışlık var, savaşmaya hazır 24 cengaver var, onlarla bu savaşı kazanmaya kararlı bir komutan var... Gerçek bu... Gören gözler için...
Sezonun en kısıtlı kadrosuyla, en önemli başarısına koşuyor Beşiktaş... O nedenle sabırla, azimle ve sağlam adımlarla yürümenin huzurunu da yaşıyor bir yandan... "Kartal Yuvası"nda huzurlu bir bekleyiş var, muhteşem dev aile kenetlenmiş durumda... En gençleri Ersin ve Rıdvan'ından en tecrübelisi Atiba'sına, her yerde oynayan Necip'inden, şu anda oynayamaz durumda olan Cenk'ine, oynaması sabırsızlıkla beklenen Aboubakar'a, Larin'e, Adem'e, Vida'ya, Dorukhan'a, N'Sakala'ya, Oğuzhan'a, Roiser'e, Welinton'a, sezona damga vuran asist kralı, futbol sanatçısı, top cambazı Ghezzal'ına kadar şampiyonluk heyecanını iliklerine kadar hisseden bir takımdır bu...