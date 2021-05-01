Son dakika spor haberi: Beşiktaş hedefe kitlendi! İşte muhtemel Hatayspor maçı 11'i

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş, bu akşam Vodafone Park'ta Hatayspor'u konuk edecek. Süper Lig'in 38. haftasında Rizespor'u deplasmanda N'Koudou, Gökhan Töre ve Ghezzal'ın golleriyle 3-2 mağlup eden Beşiktaş, en yakın rakibi F.Bahçe'nin Alanyaspor deplasmanında berabere kalmasıyla puan farkını 5'e yükselttive zirvede arayı açtı. Bitime 4 hafta kala 5 puan farkla liderlik koltuğunda yer alan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu maçı kazandığı takdirde, kalan 3 maçta toplayacağı 4 puanla şampiyonluğa ulaşacak.

ROSİER&NECİP DÖNÜYOR

Vodafone Park'ta Hatayspor'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılarda Oğuzhan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Ajdin Hasic ve Gökhan Töre'nin sakatlıkları bulunuyor. Kamerunlu forvetin maç kadrosuna alınması çok düşük bir ihtimal olarak gösterilirken, Gökhan Töre ile ilgili son karar ise maç saatine doğru verilecek. Beşiktaş'ta sarı kart cezaları sona eren Rosier ve Necip bugünkü karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Konuk ekipte Isaac Sackey ve Kamara cezalı, Selim Ilgaz sakat.

GÖKHAN TÖRE OYNAMAZSA FORVET N'KOUDOU

Beşiktaş'ta forvetteki isimler neredeyse her maç değişiyor. Santrfor Aboubakar sakatlığı nedeniyle yine yok, Larin kadroda ama tam hazır değil. Yalçın'ın son iki maçta forvette oynattığı Gökhan Töre'nin durumu ise kritik. Beşiktaş'ın başarılı teknik adamının Hatayspor maçında Larin'i yeniden kanatta tutup, Töre'nin yerine N'Koudou'yu forvete çekebileceği belirtildi.

DERBİ ÖNCESİNDE SARI KART UYARISI

Beşiktaş'ta bugün oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 40. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Atakaş Hatayspor karşısında sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek. Teknik heyetin dört oyuncuyu da kart görmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi.

İLK MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ

İki ekip bugüne kadar bir kez karşı karşıya geldi. İlk yarıda Hatay'da oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Zirve yarışında son 2 maçta topladığı 6 puanla kayıpsız şekilde yoluna devam eden Beşiktaş son haftalarda hata yapmamak; Hatay ise ligi ilk 5'te bitirmek için kazanmak istiyor.

YiNE HATAYSPOR YiNE PALABIYIK!

Beşiktaş-Hatayspor maçını Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık yönetiminde toplam 15 karşılaşma oynayan Kara Kartal bu maçların 7'sinde galip geldi, 4 maç berabere sonuçlandı ve 4 maçıda kaybetti. Palabıyık, Süper Lig'de bu sezon ikinci kez Beşiktaş maçını yönetecek. Ali Palabıyık Beşiktaş'ın ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Hatay karşılaşmasında da düdük çalmıştı.

BEŞİKTAŞ-HATAYPOSR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞiKTAŞ: ERSIN, ROSIER, WELINTON, VIDA, N'SAKALA, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, LJAJIC, N'KOUDOU, LARIN (GÖKHAN)

HATAYSPOR: MUNIR, POPOV, SANTOS, BILLONG, KATRANIS, RIBEIRO, AABID, BOUPENDZA, TRAORE, AKINTOLA, DIOUF