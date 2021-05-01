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'ta saatler şampiyonluğa kuruldu! Dev prim...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlı camia, sezon sonunda yaşanılacak şampiyonluğa kitlenirken, yönetim de oyunculara ödeyeceği primi belirledi. Öte yandan başkan , takımını maçlara özel olarak hazırlıyor kalan 4 maç için motivasyon kaynağı sağlıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:33
Beşiktaş'ta saatler şampiyonluğa kuruldu! Dev prim...

Süper Lig'de bitime 4 hafta kala ezeli rakipler arasında şampiyonluk yarışı kızışırken 'ta yönetimindeki teknik ekip, kalan maçlara oyuncuları en iyi şekilde hazırlamaya, yönetim de takımın motivasyonunu yükseltmeye çalışıyor.

Beşiktaş'ta saatler şampiyonluğa kuruldu! Dev prim...

başkanlığındaki siyah beyazlı yönetim, kalan 4 maçtan zaferle çıkılması durumunda takıma yaklaşık 10 milyon prim dağıtma kararı verdi.

Beşiktaş'ta saatler şampiyonluğa kuruldu! Dev prim...

Bu durumda galibiyet başına yaklaşık 100 bin TL alacak olan siyah beyazlılar 4'te 4 yapmaları durumunda kişi başı toplamda 400 bin TL almaya hak kazanacak.

Beşiktaş'ta saatler şampiyonluğa kuruldu! Dev prim...

BAŞKAN ÇEBİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMIYOR
Bu arada şampiyonluk yarışında kritik dönemece girilmesiyle birlikte başkan 'nin nisan ayı boyunca takımla birlikte harcadığı mesai de arttı.

Beşiktaş'ta saatler şampiyonluğa kuruldu! Dev prim...

3 Nisan'da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde idmanı izleyip ile sohbet eden Çebi, Kasımpaşa maçında başarılar diledi.

Beşiktaş'ta saatler şampiyonluğa kuruldu! Dev prim...

Tedavisine devam edilen Hasic ile Mensah'a da geçmiş olsun dileklerini iletti. Ertesi gün ise takımı Kasımpaşa maçına bizzat uğurlayıp başarılar diledi.

Beşiktaş'ta saatler şampiyonluğa kuruldu! Dev prim...

18 Nisan'da idmanı izleyen Çebi, sakatlığı süren Hasic'in yanı sıra Larin ve Ghezzal ile sohbet etti.

Beşiktaş'ta saatler şampiyonluğa kuruldu! Dev prim...

20 Nisan'da Sivas'ta takımı kamp yaptığı otelden başarı dileklerinde bulunarak Yeni 4 Eylül Stadı'na uğurladı.

Beşiktaş'ta saatler şampiyonluğa kuruldu! Dev prim...

FUTBOLCULARI MAÇA BİZZAT UĞURLUYOR
Hürriyet'in haberine göre , 23 Nisan'da takımın akşamki çalışmasını izledi. ile bir süre sohbet eden Çebi, takıma Kayserispor maçında başarılar diledi. 24 Nisan'da da başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ile tesislere giderek Kayserispor ile karşılaşacak takımı başarı dileklerinde bulunarak uğurladı.

Beşiktaş'ta saatler şampiyonluğa kuruldu! Dev prim...

Siyah beyazlıların 1 numarası 27 Nisan'da takımla birlikte Rize'ye gitti. 28 Nisan'da da yöneticiler Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Kemal Erdoğan ve Umut Şenol ile birlikte deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak takımı kamp yapılan otelden başarı dileklerinde bulunarak uğurladı.

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