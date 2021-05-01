Beşiktaş'ta saatler şampiyonluğa kuruldu! Dev prim...

Süper Lig'de bitime 4 hafta kala ezeli rakipler arasında şampiyonluk yarışı kızışırken Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yönetimindeki teknik ekip, kalan maçlara oyuncuları en iyi şekilde hazırlamaya, yönetim de takımın motivasyonunu yükseltmeye çalışıyor.
Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki siyah beyazlı yönetim, kalan 4 maçtan zaferle çıkılması durumunda takıma yaklaşık 10 milyon prim dağıtma kararı verdi.
Bu durumda galibiyet başına yaklaşık 100 bin TL alacak olan siyah beyazlılar 4'te 4 yapmaları durumunda kişi başı toplamda 400 bin TL almaya hak kazanacak.