Beşiktaş'ta saatler şampiyonluğa kuruldu! Dev prim...

18 Nisan'da idmanı izleyen Çebi, sakatlığı süren Hasic'in yanı sıra Larin ve Ghezzal ile sohbet etti.

FUTBOLCULARI MAÇA BİZZAT UĞURLUYOR

Hürriyet'in haberine göre Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan'da takımın akşamki çalışmasını izledi. Sergen Yalçın ile bir süre sohbet eden Çebi, takıma Kayserispor maçında başarılar diledi. 24 Nisan'da da başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ile tesislere giderek Kayserispor ile karşılaşacak takımı başarı dileklerinde bulunarak uğurladı.