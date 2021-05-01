Beşiktaş - Hatayspor | CANLI (Beşiktaş Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanıyor?)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Beşiktaş ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. Ligde liderlik koltuğunda yer alan Beşiktaş, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip mücadelen galibiyetle ayrılmak isterken, Hatayspor da İstanbul'da sürpriz peşinde...

Başlama düdüğü 20.30'da çalan karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI:

2' GOL! Beşiktas takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Rachid Ghezzal.

11' GOL! Cyle Larin attığı gol ile durumu 2-0 yaptı.

14' GOL! Cyle Larin takımını rahatlatan golün atan oyuncu. İstanbul şehrinde şimdi skor 3-0.

38' GOL! 4-0. Georges-Kevin Nkoudou takımını rahatlatan golü attı.

44' 5:0 GOL! Beşiktas adına golü atan oyuncu Rıdvan Yılmaz. Durum şimdi 5-0.



Birinci devre sona erdi.

46' Oyuncu değişikliği! Beşiktas takımında giren oyuncu Dorukhan Tokoz, çıkan oyuncu Atiba Hutchinson.

55' 6:0 GOL! Cyle Larin farkı arttıran golü attı. 6-0.

65' 7:0 GOL! Beşiktas golü bulan taraf. Skor şimdi 7-0.

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

BEŞiKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, N'Koudou, Larin

HATAYSPOR: Munir, Billong, Pablo, Popov, Katranes, Aabid Rayane, Ruben Ribeiro, Akintole, Boupendza, Traore, Diouf

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama dürüğü 20.30'da çalan Beşiktaş - Hatayspor maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlarnıyor.