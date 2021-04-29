Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş şampiyonluk yürüşünü santrforsuz da sürdürdü!

Son dakika spor haberleri: şampiyonluk yürüşünü santrforsuz da sürdürdü!

Deplasmanda Çaykur 'u 3-2 yenen , bitime dört hafta kala şampiyonluk yürüyüşünü emin adımlarla sürdürüyor. Bu galibiyetle puanını 78'e çıkartan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin maçlarına bakmaksızın kalan 4 maçta 9 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Sakatlıklar sebebiyle son iki maça santrforsuz çıkan Beşiktaş'ın zor kazanacağı ve hatta puan kaybedeceği düşünülürken, tam tersine siyah-beyazlılar, ve Rizespor maçlarını kazanmasını bildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 10:38
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş şampiyonluk yürüşünü santrforsuz da sürdürdü!

Siyah-beyazlılar, zor geçmesi beklenen Çaykur karşılaşmasının 80 dakikasında kusursuz bir oyun sergilerken son 10 dakikada 2 gol yiyerek taraftarlarına adeta ecel terleri döktürdü. Maça fırtına gibi başlayan 'ın öğrencileri, Rizespor'u sahasına hapsederek peş peşe pozisyonlara girdi ve 3 gol attı. Bu gollerden ikisi tarafında iptal edilen siyah-beyazlılar, 2'nci yarının 35 dakikasında da üstün oyununu sürdürdü ve maçı kazanacak skor avantajını elde etti.


SANTRFORSUZ DA KAZANIYOR
Önce ardından ve 'in sakatlanmasıyla ligin son bölümüne santrforsuz giren , sakatların yerlerine oynayan futbolcuların müthiş performanslarıyla takım olma farkını ortaya koydu ve iki maçta 6 gol atarak 6 puan kazandı.,

ve maçlarında santrforda oyanayan , Rize'de 2'nci golü atarken futboluyla büyük beğeni topladı. Geçen sezondan bu yana eleştirilein odağında olan N'Koudou ise adeta şov yaparak 'a 2, Rizespor'a da 1 gol atarak iki maçta kazanılan 6 puanda önemli bir paya sahip oldu.


RACHID GHEZZAL BÜYÜLÜYOR
Beşiktaş'ta futbol hayatının en parlak dönemini yaşayan ise kendisi için ayrı bir paragaraf açılmasını sonuna kadar hak eden bir futbolcu olarak öne çıkıyor. İlk golde attığı çalımlar ve yaptığı asistle seyreden herkesin gözlerinin pasını silen Ghezzal, Beşiktaş'ın vazgeçilmezi oldu. İkinci devrede yine bildik ama muhteşem olan golünü bir kez daha atan Ghezzal, Kayserispor ve Rizespor maçlarını kazandıran 3 futbolcudan biri oldu.

Verdiği gol pasıyla asist sayısını 16'ya çıkartan Cezayirli futbolcu ligin asist kralılığına en önemli aday konumunda. Bu arada 5 gol atan Ghezzal penaltı haricindeki 4 golü de ceza sahasının dışından attı.

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