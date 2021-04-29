Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Spor yazarları Rizespor-Beşiktaş maçını yorumladı!

Son dakika spor haberi: Spor yazarları - maçını yorumladı!

Son dakika haberleri... 'in 38. haftasında Beşiktaş, Çaykur 'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda hata yapmadı. Spor yazarları da bu maçı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 07:54
Son dakika spor haberi: Spor yazarları Rizespor-Beşiktaş maçını yorumladı!

TURGAY DEMİR - EASİFAT KAMİLA!

inanmışlar ordusu maşallah… Her hafta başka bir zorlu rakip çıkıyor karşısına ve her hafta bir başka oyuncusu sakat ya da cezalı durumda oluyor… Bu durumda çok kişi pes eder kaderine razı olurdu… Sergen Yalçın ve Beşiktaşlı oyuncular ise kaderin gayrete aşık olduğunu bilerek dişleriyle, tırnaklarıyla mücadele edip adeta söke söke alıyorlar altın değerindeki puanları…

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Rizespor-Beşiktaş maçını yorumladı!

Rize gerçekten zor deplasman… güçlü rakibi karşısında maçın büyük bölümünde kendi oyununu sahaya yansıttı… Yürekli mücadele, geriden başlayıp en ön tarafta da en etkili şekilde devam eden harika pas trafiği yakalanan sayısız pozisyon, sayılanı, sayılmayanı filelere giden toplam beş top… Bunlar gecenin Beşiktaş adına mükemmel taraflarıydı…

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Rizespor-Beşiktaş maçını yorumladı!

3-0'dan sonra yenilen iki duran top golü ve son dakikalarda yaşanan gereksiz stres ise bir anlamda işin tuzu, biberi oldu… Maç boyu etkisiz olan iki golü üst üste bulunca son bir gayretle çaba harcasa da 'a çelme takamadı...

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Rizespor-Beşiktaş maçını yorumladı!

Gecenin adamı elbette Ghezzal'dı… Top ayağına adeta yapışıyor, üç kişi arasından tere yağından kıl çeker gibi çıkarıyor meşin yuvarlağı… Dün ligin asist rekorunu eline geçirirken ayrıca dillere destan bir gol daha attı. Yüreğine, ayağına sağlık; easifat kamila (Kusursuz fırtına)… Gökhan Töre ona keza… Alışık olmadığı bölgede hem çok çalıştı hem de klas bir gol attı.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Rizespor-Beşiktaş maçını yorumladı!

Adem Ljajic kendine gelmeye başladı oynadı, oynattı… Josef ve Atiba, arkada Vida-Velinton, Dorukhan, N'Sakala… Herkes görevini layıkıyla yaptı… Tek yumruk olup kenetleniyor ve savaşarak kazanıyor … Ligin en iyi futbol oynayan takımı olarak hak ediyor. Bize de saygı duymak ve alkışlamak düşer.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Rizespor-Beşiktaş maçını yorumladı!

SİNAN VARDAR - SİHİRBAZ-3

Dün yine harika bir şov izledik... Yapım-yönetim; Rachid Ghezzal'dı... Üçüncü kez Ghezzal'i başlığa taşıyorum; dünkü maçta 'Sihirbaz' yine sahnedeydi. İddia ediyorum bu adam futbolu başka bir frekansta oynuyor. Dün maçın başında sazı eline aldı, harika bir pasla resitalini başlatan isimdi. Attığı 3. golü anlatacak kelimeler nasıl bulunur; bilemiyorum.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Rizespor-Beşiktaş maçını yorumladı!

Attığı nefis pasları ve golü tekrar tekrar izlemek, izlettirmek gerek. Cezayirli yıldız; yabancı çöplüğüne dönen Türk futboluna en güzel mesajı verdi; transfer dediğin işte böyle olur. dün şampiyon gibi oynadı. Maçın son 3 dakikasına kadar rakibini ezdi geçti. Takım inanılmaz bir ahenkle mücadele etti. Tek tek tüm futbolcu kardeşlerimi alınlarından öpüyorum. 19 yaşındaki Ersin'in maç 1-0'ken harika iki top çıkararak takımı stresten uzak tutması önemliydi.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Rizespor-Beşiktaş maçını yorumladı!

Geçtiğimiz hafta çok eleştirdiğim Adem Ljajic de belli ki beni serzenişimi duymuş ki dün 10 numaralık performansıyla parıldadı. Gökhan Töre, Josef klas ayaklardı. Özellikle Töre her topu aldığında eski günlerdeki rakip defansı allak bulak etti.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Rizespor-Beşiktaş maçını yorumladı!

Maçın 87. dakikasından sonra ne olduğunu anlamakta zorluk çektim. Futbol hiç bir zaman şakaya gelmiyor. Arka arkaya gelen golleri Beşiktaşlılara soğuk terler döktürdü. Aman beyler şunun şurasında 4 hafta kaldı, kendi kurduğunuz güzelliklere yazık etmeyin. İnanın kalbimiz kaldırmıyor.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Rizespor-Beşiktaş maçını yorumladı!

Bir takımın başarısı; başarılı başkan ve yöneticiler, iyi futbolcular, iyi teknik adam ve ekibiyle olur. Özellikle de kondisyoner Stefano'ya sevgilerimi gönderiyorum. Bu sıkışık fikstürde iyi iş çıkarıyor.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Rizespor-Beşiktaş maçını yorumladı!

Hakem Abdülkadir Bitigen ve VAR odası; hemen hemen her maçında olduğu gibi yine kötü bir yönetim gösterdi. Hele hele Atiba'nın golü neden iptal edildi kimse anlayamadı. Beşiktaş sadece kendisine haftalardır bilenen Rize'yi yenmedi, kötü hakem organizasyonunu da yerle bir etti.

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