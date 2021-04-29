Son dakika spor haberi: Spor yazarları Rizespor-Beşiktaş maçını yorumladı!

Gecenin adamı elbette Ghezzal'dı… Top ayağına adeta yapışıyor, üç kişi arasından tere yağından kıl çeker gibi çıkarıyor meşin yuvarlağı… Dün ligin asist rekorunu eline geçirirken ayrıca dillere destan bir gol daha attı. Yüreğine, ayağına sağlık; easifat kamila (Kusursuz fırtına)… Gökhan Töre ona keza… Alışık olmadığı bölgede hem çok çalıştı hem de klas bir gol attı.

Adem Ljajic kendine gelmeye başladı oynadı, oynattı… Josef ve Atiba, arkada Vida-Velinton, Dorukhan, N'Sakala… Herkes görevini layıkıyla yaptı… Tek yumruk olup kenetleniyor ve savaşarak kazanıyor Beşiktaş… Ligin en iyi futbol oynayan takımı olarak hak ediyor. Bize de saygı duymak ve alkışlamak düşer.