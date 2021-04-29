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Son dakika spor haberi: 'tan TFF'ye erteleme talebi!

Son dakika spor haberi... , maçının 1 gün sonraya alınması için ’na başvurdu. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 14:37 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 15:14
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan TFF'ye erteleme talebi!

, Süper Lig'in 39. haftasınsa oynayacağı Atakaş maçının 1 gün sonra oynanmasını talep etti.

Siyah beyazlı kulüp, 1 Mayıs Cumartesi günü 20:30'da oynanacak karşılaşmanın, 2 Mayıs Pazar gününe alınması için federasyona resmi başvurusunu yaptı.

Beşiktaş, ligin 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü maç yapan 10 takımdan sadece Beşiktaş'ın 1 Mayıs Cumartesi karşılaşma oynayacak olmasını gerekçe gösterdi.

Durumun haksız rekabet olduğu savunan siyah beyazlılar, federasyonun cevabını bekliyor.

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