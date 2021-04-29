Sezon başında kiralık olarak kadrosuna katıldığı Beşiktaş'ın vazgeçilmezleri arasına giren Rachid Ghezzal, bıraktığı yerden devam ediyor. Attığı müthiş goller ve yaptığı asistlerle siyah-beyazlıların gücüne güç katan Cezayirli yıldız, dün akşam da işbaşındaydı. Çaykur Rizespor karşısında maça etkili başlayan 28 yaşındaki futbolcu, 16. dakikada Kevin N'Koudou'ya, 'Al da at' dercesine bir pas verdi. N'Koudou'ya da bu pozisyonda topa dokunmak yetti.

TARTIŞMASIZ MAÇIN YILDIZI

Cezayirli yıldız, N'Koudou'ya attırdığı golle bu sezon 16. asistini yaptı. Asist krallığında ilk sırayı alan Rachid Ghezzal, attırdıklarının yanı sıra attığı jeneriklik gollere dün akşam bir yenisini daha ekledi. Karşılaşmanın 75. dakikasında sağ çaprazdan ceza yayı çizgisine hareketlendiği sırada müthiş bir vuruşla fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, bu sezon 4. golünü attı. 1 gol ve 1 asistle 90 dakikayı tamamlayan 28 yaşındaki oyuncu, Çaykur Rizespor galibiyetinde başrolü oynadı.

ONDAN MUTLUSU YOK

Çaykur Rizespor galibiyetinin kilit isimlerinden olan Rachid Ghezzal, karşılaşmanın ardından bir hayli mutluydu. "Bu 3 puan çok önemliydi" diyen Cezayirli futbolcu, "Benim attığım golden çok Beşiktaş'ın kazanması önemliydi. İnanıyorum ki, bu yolun sonunda hedefimize ulaşacağız. Bizleri destekleyen milyonlarca taraftarı mutlu edeceğiz" dedi.

'BASİT GOLLER'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, maçtan sonra şunları söyledi: "Maçın başından sonuna kadar kazanma adına her hamleyi yapmaya çalıştık. Ancak basit hatalardan gol yedik. Golleri bulduktan sonra 3. golü bulamadık ama kazanma ruhumuzu 70'ten sonra sahaya yansıttık."