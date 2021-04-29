Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 90 dakika sonunda esti gürledi. Öğrencilerine övgüler yağdıran Yalçın, "Oyuncularımız aslan gibi mücadele ediyor. Kazandığımız sürece rakiplerle işimiz yok. Zor şartlarda inanılmaz bir mücadele gösteriyorlar. Hepsi yürekli, karakterli" dedi. Tecrübeli hoca, şöyle devam etti: "Bütün herkes kaybetmemizi bekliyor. Rakipler hiç puan kaybetmeyecekler herhalde! 4 hafta bitsin şu anda konuşamadığım her şeyi söyleyeceğim. Böyle maç program yapılır mı? Kimlerle mücadele ediyoruz. Sahada mücadele ettiğimiz sürece kimseden korkumuz yok."

ÖMER ERDOĞAN'A MESAJ!

Sergen Yalçın, isim vermeden Ömer Erdoğan'a da tepki gösterdi ve şunlaı söyledi: "Hatay'ın hocası, kendi maçının mutluluğunu yaşamadan bizimle ilgili konuşuyor. Cumartesi ne olacağını göreceğiz."