Hedefe son üç

Beşiktaşadım adım şampiyonluğa koşuyor. Çaykur Rizespor ile deplasmanda ligin en kritik maçlarından birine çıkan Kara Kartal, rakibini son bölümünde ecel terleri döktüğü mücadelede 3-2 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan ve ilk 4 dakikakada üç kez gole çok yaklaşan Beşiktaş, 16'da N'Koudou'nun golüyle 1-0 öne geçti. 18'de Gökhan Töre'nin, 45'te ise Atiba'nın filelere gönderdiği goller VAR'dan iptal edildi. Devre 1-0 bitti. İkinci yarıda da etkili oyunun sürdüren Beşiktaş, 57'de Gökhan Töre'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 75'te Ghezzal gözlerin pasını silen bir golle skoru 3-0'a getirdi. Herkes maçın böyle biteceğini düşünürken 87'de İsmail Köybaşı frikikten müthiş bir gol attı: 1-3. 89'da Moroziuk farkı 1'e indirdi: 2-3. Uzatmalarla beraber kalan son 6 dakikada Beşiktaş skoru korumayı başardı. Kartal, kalan 4 maçın üçünü kazanırsa şampiyon olacak.