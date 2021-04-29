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Hedefe son üç

Siyah-beyazlılar, ’u N’Koudou, ve Ghezzal’ın golleriyle yendi. kalan 4 maçın 3’ünü kazanırsa şampiyon olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Hedefe son üç
adım adım şampiyonluğa koşuyor. ile deplasmanda ligin en kritik maçlarından birine çıkan Kara , rakibini son bölümünde ecel terleri döktüğü mücadelede 3-2 yendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan ve ilk 4 dakikakada üç kez gole çok yaklaşan Beşiktaş, 16'da N'Koudou'nun golüyle 1-0 öne geçti. 18'de 'nin, 45'te ise 'nın filelere gönderdiği goller VAR'dan iptal edildi. Devre 1-0 bitti. İkinci yarıda da etkili oyunun sürdüren Beşiktaş, 57'de Gökhan Töre'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 75'te Ghezzal gözlerin pasını silen bir golle skoru 3-0'a getirdi. Herkes maçın böyle biteceğini düşünürken 87'de frikikten müthiş bir gol attı: 1-3. 89'da farkı 1'e indirdi: 2-3. Uzatmalarla beraber kalan son 6 dakikada Beşiktaş skoru korumayı başardı. Kartal, kalan 4 maçın üçünü kazanırsa şampiyon olacak.
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