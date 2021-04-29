Bir adım daha yaklaştık

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Çaykur Rizespor maçının ardından şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulundu. Ersin, "Şampiyonluğa 1 adım daha yaklaştık. Mutluyuz, şampiyonluğa 4 maç kaldı" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Çaykur Rizespor maçının ardından şampiyonlukla ilgili açıklamalarda bulundu. Ersin, "Çok iyi performans sergiledik. Kazanmak için elimizden geleni yaptık. Son dakikalarda 2 duran top golü yedik. Biraz zora girdi demeyeyim de heyecan oldu. Şampiyonluğa 1 adım daha yaklaştık. Mutluyuz, şampiyonluğa 4 maç kaldı" ifadelerini kullandı. Şampiyonluğaoynamanın bambaşka bir duygu olduğunu ifade eden Ersin şöyle devam etti: "Ben de takım arkadaşlarım gibi saha içinde elimden geleni yapıyorum ama bizim de hatalarımız oluyor. Hocalarım, ağabeylerim çok destek oluyor. İyi oynuyoruz. İnşallah şampiyonlukla taçlandırırız. Ghezzal'ın golü yine çok güzeldi, alıştık artık! İnşallah bir sonraki maçta da atar ve bizi rahatlatır."