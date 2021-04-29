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Beşiktaş'ta son durum belli oldu! ve Atiba maçında...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, ligin 38. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelmiş ve ile Atiba, sakatlıkları nedeniyle oyundan çıkmıştı. Bununla beraber 39. haftada oynanacak maçı öncesi iki ismin de son durumu belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 14:26
Beşiktaş'ta son durum belli oldu! Gökhan Töre ve Atiba Hatayspor maçında...

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında oynayacağı Atakaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah beyazlıların son oynadığı Çaykur Rizespor maçında sakatlıklar nedeniyle oyundan çıkan Atiba ve 'nin kontrolleri yapıldı.

GÖKHAN TÖRE VE ATIBA HATAYSPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEK Mİ?

NTV'nin haberine göre; farklı kas gruplarında ağrıları olan iki futbolcunun da durumları ciddi değil. Maç öncesi yapılacak son antrenmana katılması planlanan Atiba ve Gökhan, karşılaşmada forma giyebilecek. Sakatlığı süren Aboubakar ve Oğuzhan'ın tedavileri sürüyor.

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