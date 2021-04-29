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'ta N’Koudou rekor kırdı

İki maçta attığı üç golle 'a şampiyonluk yolunda büyük katkı yapan Kevin N'Koudou, 7 golle kariyerinin en skorer sezonunu yaşıyor. Fransız yıldız, Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Liderliğe devam etmemiz önemliydi, inşallah şampiyon olacağız." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 07:08
Beşiktaş'ta N’Koudou rekor kırdı

'ta Kevin N'Koudou fırtınası esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz cumartesi filelerine 2 gol bırakan Fransız yıldız, maçını da boş geçmedi. Mücadelenin 17. dakikasında 'ı öne geçiren gole imzasını koyan N'Koudou, son iki maçta üçüncü golünü kaydetti. Üç hafta önce maçında kaçırdığı penaltı golü sonrası eleştirilen ancak son dönemde performansını yükselten 26 yaşındaki oyuncu, ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltip kariyer rekoru kırdı.

N'Koudou maç sonunda şunları söyledi:

Hep beraber iyi bir gün geçirdik. 3. golden sonra belki biraz daha rahatladık, bunu yapmamamız lazımdı. Liderliğe devam etmemiz önemliydi, inşallah şampiyon olacağız. Takımda arkadaşlıktan öte kardeşlik duygusu var. Bu da bizi şampiyon yapacak.

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