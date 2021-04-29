Beşiktaş'ta N’Koudou rekor kırdı

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou fırtınası esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz cumartesi Kayserispor filelerine 2 gol bırakan Fransız yıldız, Çaykur Rizespor maçını da boş geçmedi. Mücadelenin 17. dakikasında Kartal'ı öne geçiren gole imzasını koyan N'Koudou, son iki maçta üçüncü golünü kaydetti. Üç hafta önce Ankaragücü maçında kaçırdığı penaltı golü sonrası eleştirilen ancak son dönemde performansını yükselten 26 yaşındaki oyuncu, ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltip kariyer rekoru kırdı.

N'Koudou maç sonunda şunları söyledi:

Hep beraber iyi bir gün geçirdik. 3. golden sonra belki biraz daha rahatladık, bunu yapmamamız lazımdı. Liderliğe devam etmemiz önemliydi, inşallah şampiyon olacağız. Takımda arkadaşlıktan öte kardeşlik duygusu var. Bu da bizi şampiyon yapacak.