Son dakika spor haberi: Usta yazardan dikkat çeken Beşiktaş sözleri! "Rize'de farklı bir şey beklemeyin"

TURGAY DEMİR - KORKAKLAR KORKU SALAR! Savaşta ilk kurşunu ölümden en çok korkan asker atarmış… Hayatın her alanında bu böyledir, en çok korkan, herkesin öyle olduğunu sanır ve neredeyse hayat boyu birilerini korkutmak üzerine plan yapar… Oysa karşındakine bir kez bakmak yeter korkup, korkmadığını anlamak için… İster gözlerine bakın, ister sözlerine…

Misal, Kayseri maçı öncesi Sergen Yalçın şöyle konuştu; "Beşiktaş korkuyormuş, paniklemiş, şampiyon olamazmış, geçsinler bunları… Biz çıkıp bugün de aslanlar gibi oynayıp kazanıp yolumuza devam edeceğiz…" Şimdi söyleyin bana Fatih Terim ya da Emre Belözoğlu'ndan böyle bir konuşma duydunuz mu? Onlar genellikle, kazanmak istiyoruz, kazanmak için oynayacağız, hedefimiz kazanmak, türünden cümleler kurmazlar mı?