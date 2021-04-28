Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Usta yazardan dikkat çeken Beşiktaş sözleri! "Rize'de farklı bir şey beklemeyin"

Son dakika spor haberi: Usta yazardan dikkat çeken sözleri! "'de farklı bir şey beklemeyin"

Son dakika haberleri... 'de 38. haftaya girilirken, şampiyonluk yarışında da kritik viraja gelindi. Lider Beşiktaş, deplasmanında konuk olacak. Fotomaç Gazetesi yazarı , siyah-beyazlı ekibin bu karşılaşma öncesi son durumunu değerlendirirken teknik direktör 'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 07:37
Son dakika spor haberi: Usta yazardan dikkat çeken Beşiktaş sözleri! "Rize'de farklı bir şey beklemeyin"

TURGAY DEMİR - KORKAKLAR KORKU SALAR!

Savaşta ilk kurşunu ölümden en çok korkan asker atarmış… Hayatın her alanında bu böyledir, en çok korkan, herkesin öyle olduğunu sanır ve neredeyse hayat boyu birilerini korkutmak üzerine plan yapar… Oysa karşındakine bir kez bakmak yeter korkup, korkmadığını anlamak için… İster gözlerine bakın, ister sözlerine…

Son dakika spor haberi: Usta yazardan dikkat çeken Beşiktaş sözleri! "Rize'de farklı bir şey beklemeyin"

Misal, Kayseri maçı öncesi şöyle konuştu; " korkuyormuş, paniklemiş, şampiyon olamazmış, geçsinler bunları… Biz çıkıp bugün de aslanlar gibi oynayıp kazanıp yolumuza devam edeceğiz…" Şimdi söyleyin bana Fatih Terim ya da Emre Belözoğlu'ndan böyle bir konuşma duydunuz mu? Onlar genellikle, kazanmak istiyoruz, kazanmak için oynayacağız, hedefimiz kazanmak, türünden cümleler kurmazlar mı?

Son dakika spor haberi: Usta yazardan dikkat çeken Beşiktaş sözleri! "Rize'de farklı bir şey beklemeyin"

Maç sonrasında da AMA, LAKİN dolu değil midir özellikle Terim'in cümleleri… O nedenle açık ve nettir… Gizlisi saklısı yok, diliyle değil yüreğiyle konuşuyor… Hal böyle olunca en az kendisi kadar oyuncularını da inandırıyor şampiyonluğa… Bu da sahaya yansıyor doğal olarak… Tıpkı sezon boyunca olduğu gibi…

Son dakika spor haberi: Usta yazardan dikkat çeken Beşiktaş sözleri! "Rize'de farklı bir şey beklemeyin"

Bugün 'de de farklı bir şey beklemeyin… İnanmış bir teknik adamın, davaya inandırdığı oyuncularla, inandıkları yolda, hırs, azim ve istekle savaşmalarına tanık olacağız… Kendine, kendi oyununa güvenen bir karşımızda…

Son dakika spor haberi: Usta yazardan dikkat çeken Beşiktaş sözleri! "Rize'de farklı bir şey beklemeyin"

Korkutmaya çalışmanız beyhude, hatta komik; her maç yüreğiyle mücadele eden, tek yumruk olmuş kaliteli bir oyuncu grubundan söz ediyoruz… Her rakibine saygı duyarak oynayan Kara Kartal bugün de aynı şeyi yapacak ve kazanacaktır… Kazanamadı ya da kaybetti diyelim, dünyanın sonu mu!? Hayır!

Son dakika spor haberi: Usta yazardan dikkat çeken Beşiktaş sözleri! "Rize'de farklı bir şey beklemeyin"

Peki ya rakipler için durum ne? F.Bahçe ya da G.Saray "bu haftaki" maçlarını kazanamaz ya da kaybederlerse bu onlar için dünyanın sonu mudur!? Aynen öyledir! Zaten korkuları da budur, o nedenle önce kaybetse de bir rahatlasak derdindeler… Rahatlayamayınca da davul gibi geriliyorlar! İyi gerilmeler!

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