Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte o anlar...

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor sahasında lider Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele 3-2 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile tamamlanırken Beşiktaş, şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu.