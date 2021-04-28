Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte o anlar...

Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor sahasında lider Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadele 3-2 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile tamamlanırken Beşiktaş, şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu.
Karşılaşmanın özellikle son dakikalarında tansiyon yükselirken, mücadelenin bitiş düdüğünün çalmasıyla Beşiktaşlı görevliler, Çaykur Rizesporlu görevlilerle tartıştı. Yaşanan tatsız olay tarafların sakinleştirilmesiyle son bulurken oyuncular soyunma odalarının yolunu tuttu.
İşte o anlar... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)