Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte o anlar...

Son dakika spor haberi: - maçı sonunda ortalık karıştı! İşte o anlar...

Son dakika spor haberi... 'in 38. haftasında kritik mücadelede 'a konuk oldu. Mücadele 3-2 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile tamamlanırken, karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasının ardından gerginlik yaşandı. İşte o anlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 22:48 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 23:25
Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte o anlar...

'in 38. haftasında sahasında lider 'ı ağırladı. Mücadele 3-2 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile tamamlanırken Beşiktaş, şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte o anlar...

Karşılaşmanın özellikle son dakikalarında tansiyon yükselirken, mücadelenin bitiş düdüğünün çalmasıyla Beşiktaşlı görevliler, Çaykur Rizesporlu görevlilerle tartıştı. Yaşanan tatsız olay tarafların sakinleştirilmesiyle son bulurken oyuncular soyunma odalarının yolunu tuttu.

İşte o anlar... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte o anlar...
Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte o anlar...
Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte o anlar...
Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte o anlar...
Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte o anlar...
Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte o anlar...
Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte o anlar...
Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı sonunda ortalık karıştı! İşte o anlar...
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