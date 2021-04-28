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Son dakika haberleri: takımı böyle motive etti! "Aynen devam edin"

Son dakika haberleri... Spor Toto 'in 38. haftasında Beşiktaş, Çaykur Didi Stadyumu'nda Çaykur 'un konuğu olacak. Kritik mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye geçen siyah-beyazlılarda teknik direktör , kritik mücadele öncesi oyuncularına motivasyon konuşması yaptı. Yalçın, "Bu sezonki olağanüstü mücadeleniz için teşekkür ediyorum ve kalan süreçte de bunu bekliyorum. Artık iyi oynamak değil, skor önemli." dedi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın takımı böyle motive etti! "Aynen devam edin"

'ta bugünkü zorlu karşılaşması için teknik direktör , yine motivasyon konuşmalarından birini yaptı. Dün yolculuk öncesi takımı tesislerde toplayan usta hoca, kesinlikle puan kaybı istemediğini belirtti. "Artık telafisi olmayan zamanlara girdik. Şu dakikadan sonra iyi oyun değil, skor önemli. Kötü oynayabilirsiniz, ama puan kaybedemezsiniz" diyen Yalçın şöyle devam etti: "İşi buraya kadar getirdikten sonra şampiyonluğu veremeyiz. Kimin ne dediğini, nasıl bir algı oluşturulduğunu duymayın. Sizin işiniz sahada. Oynayın, kazanın. Benim size inandığım kadar siz de kendinize inanın. Bu sezonki olağanüstü mücadeleniz için teşekkür ediyorum ve kalan süreçte de bunu bekliyorum." Öte yandan Yalçın'ın , , ve ile özül görüşmeler yaptığı da gelen haberler arasında.

ÖNCE TRABZON SONRA RİZE

Beşiktaş, karşılaşma için dün akşam saatlerinde yola çıktı. Siyah-beyazlı kafile önce hava yoluyla 'a ulaştı. Ardından kara yoluyla 'ye geçildi. Trabzon havalimanında siyah-beyazlı kafileyi karşılayan taraftarlar, Başkan 'ye çiçek takdim ettiler.

Beşiktaş, ekibine 'de 17 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son yenilgisini 17 Şubat 2006 tarihinde 'da 1-0'lık sonuçla alan siyahbeyazlı ekip, daha sonraki 17 maçtan 12'sini kazandı, 5'inde berabere kaldı.

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