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Son dakika haberi: Ghezzal'dan büyük fedakarlık!

Son dakika haberi: 'de bitime 5 maç kala liderlik koltuğunda olan Beşiktaş'ta , gösterdiği etkili performansla siyah-beyazlıların bu sezon en çok öne çıkan isimlerinden biri oldu. Yaptığı 15 asistle Bayern Münih forması giyen Thomas Müller'in ardından Avrupa'da en çok asist yapan ikinci futbolcu olan Cezayirli yıldız, attığı 4 golle de 19 gole direkt katkı verdi. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan ve Beşiktaş'ın takımda tutmak için girişimlerini sürdürdüğü Ghezzal'dan büyük bir fedakarlık geldi. Yıldız oyuncunun City yönetimine “Alacaklarımı bırakayım, bonservisimde indirin yapın” dediği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberi: Ghezzal'dan büyük fedakarlık!

Bu sezon ortaya koyduğu futbolla lige damgasını vuran , 'ta kalmak için her yolu deniyor.

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Cezayirli yıldızın, yönetimiyle görüşme yaptığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ta çok mutlu olan Ghezzal'ın, kulübünden alacaklarını bırakmayı kabul ettiği, buna karşılık bonservisinde indirim yapılmasını istediği belirlendi.

Daha önce yıldız futbolcunun bonservisini 8 milyon Euro olarak belirleyen Leicester'ın bu hamle sonrasında nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu. ()

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